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Уголовное преследование Голунова прекращено
11 июня 2019, 17:09 • 65 • Политика
Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. По его словам, журналист "Медузы" будет во вторник освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.
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