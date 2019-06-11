Уголовное преследование Голунова прекращено

Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. По его словам, журналист "Медузы" будет во вторник освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.



