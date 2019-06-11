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Уголовное преследование Голунова прекращено

11 июня 2019, 17:09  •  65 • Политика

Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. По его словам, журналист "Медузы" будет во вторник освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.


 

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