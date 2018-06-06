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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в чернобыльской зоне отчуждения
06 июня 2018, 10:54 • 59 • Украина
По факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
© Reuters
«По факту пожара открыто уголовное производство по части первой статьи 245 («Уничтожение или повреждение лесных массивов») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Возгорание сухой травы на площади около 10 га в чернобыльской зоне отчуждения произошло 5 июня. Позднее на месте пожара были обнаружены факелы.
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