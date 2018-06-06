Уголовное дело возбуждено по факту пожара в чернобыльской зоне отчуждения

По факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

«По факту пожара открыто уголовное производство по части первой статьи 245 («Уничтожение или повреждение лесных массивов») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Возгорание сухой травы на площади около 10 га в чернобыльской зоне отчуждения произошло 5 июня. Позднее на месте пожара были обнаружены факелы.