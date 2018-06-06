Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин оценил "мужественное и зрелое" решение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»
Киев возрождает «Торнадо»?
Путин: Россия даже под давлением санкций не откажется от суверенного пути развит...
Главная / Украина

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в чернобыльской зоне отчуждения

06 июня 2018, 10:54  •  59 • Украина
По факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
 
© Reuters
 

«По факту пожара открыто уголовное производство по части первой статьи 245 («Уничтожение или повреждение лесных массивов») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Возгорание сухой травы на площади около 10 га в чернобыльской зоне отчуждения произошло 5 июня. Позднее на месте пожара были обнаружены факелы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
05 июня 2018, 15:24
СМИ сообщили о гибели в Донбассе брата журналиста Георгия Гонгадзе
06 июня 2018, 04:24
СМИ: На Украине двое военнослужащих избили 70-летнего волонтёра
06 июня 2018, 04:24
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»

05 июня 2018, 18:39
Чижов рассказал о возможности переговоров Россия — Украина — ЕС по газу в ближайшее время
05 июня 2018, 21:54
В ОБСЕ заявили об увеличении числа жертв среди мирного населения в Донбассе
05 июня 2018, 18:39
Эксперт прокомментировал учения Украины в Азовском море
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 июня 2018, 08:24
Тарелка супа и стакан компота. Цена бандеровских убеждений
03 июня 2018, 08:24
Итоги недели. Весь мир — театр, а Украина — цирк
04 июня 2018, 07:09
Армяне. Улица. Майдан
05 июня 2018, 11:54
Лимонов завещал России ряд зарубежных территорий
05 июня 2018, 02:24
«Никаких прав у Киева нет»: как Россия планирует создавать тяжёлые самолёты на базе Ан-124 «Руслан» без участия Украины
03 июня 2018, 16:40
Анатолий Клёсов. ДНК-анализ: где прародина человечества?
05 июня 2018, 05:54
Американские поставки «Супер Тукано»: шаг к гражданской войне?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.