Уголовно наказуемый патриотизм, или Новый «железный занавес» • 181 • Аналитика



3 сентября 2019 года в аэропорту города Неаполя местной полицией был задержан топ-менеджер АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александр Коршунов.









Основанием для задержания стал ордер на арест, выданный в США. Понятно, что итальянцы оперативно выполнили команду «фас!» и Коршунова задержали.



В принципе, сам виноват. История банальна, как я не знаю что.



Во-первых, еще с февраля 2014 года действует перечень разнообразных антироссийских санкций, который ежегодно корректируют и дописывают. И США, и их сателлиты.



Во-вторых, не стоит забывать, что есть еще запретительные списки против как конкретных людей, так и против государственных лиц, должностей и компаний.



Потому итальянские полицейские вполне нормально действовали по запросу своих… назовем их «генеральными партнерами». Естественно, что международный ордер на арест действовал и на территории Италии без малейших на то сомнений.



А что США инкриминируют Коршунову?



Экономический шпионаж. За океаном считают, что в период с 2009 по 2017 год Коршунов занимался хищением интеллектуальной собственности у компании General Electric. Хищения касались информации по разработкам компании, которые в дальнейшем предположительно могли использоваться в конструировании российского двигателя ПД-14.



Да, того самого, который должен вывести на мировую арену МС-21.



Как становится понятно, сам инженер Коршунов совершенно ни при чем. И все эти махинации и ухищрения направлены не столько против ушлого шпиона-менеджера, сколько против «Ростеха».



Странно, но, в общем-то, американцы так упорно надували щеки, рассказывая, как они никого не боятся, а «Ростех» воспринимать всерьез могут только учащиеся младших классов школ.



И вдруг такой поворот…





Видимо, по данным американской экономической разведки, двигатель реально вышел удачным. И МС-21 может стать реальным конкурентом на рынке. Значит, конкурента надо «завалить» еще на рулежке, не допуская взлета.



И в таких играх судьба какого-то там менеджера стоит весьма немного.



Когда Коршунов окажется в США (именно «когда», а не «если»), то, как мы знаем уже по опыту не одного нашего соотечественника, там будет пахнуть не законом, а основательным сроком. Но опять подчеркиваю, что это не самое печальное.



Думаю, что США вполне начнут блокировать как сам ПД-14, так и МС-21 на основании нарушения авторских прав, нелицензионного копирования, похищения документов и еще черт знает чего. Но начнут.



Основной задачей будет блокировка выдачи международной сертификации как двигателя, так и самолета. А дальше? А дальше все просто. МС-21 останется на земле, либо ему уготована роль регионального самолета, неспособного вылететь за пределы России.



Значит, прощай международный рынок, прощай возможность окупить вложенные деньги и так далее.



Хотя рынок российских авиаперевозок — весьма и весьма жирный кусок, если его правильно приготовить. Было бы желание. Но и сюда могут дотянуться ушлые ребятишки из «Боинга» и «Эйрбаса».



Но дело даже не в том, как в США принято расправляться с конкурентами или каким способом добывается прибыль. У нас все не сильно красивее, просто возможностей поменьше. Хотя, как посмотреть, сомневаюсь, что в США будут запрещать полиэтиленовую тару для пива ради того, чтобы компенсировать финансовые потери «производителю» алюминия. Они до такого еще не доросли.



Оставим экономическую сторону происходящего и возьмемся за человеческую.



У нас в стране давно происходит такое дело, как обсуждение списков. Нет, не тех, кто может попасть под прямые или косвенные санкции американцев и их сателлитов. А тех, у кого в Европе и США живут, учатся работают детки и родственники.



И этот список поболее первого будет.



Самое интересное, что «патриоты» никак не комментируют эти факты, а просто обвиняют оппозиционеров в излишней активности.



В провластных СМИ активно муссируется тема того, что, дескать, многие вернулись в Россию и тем самым вроде как вывели из-под удара своих родственников во власти.



Проверить эти заявление просто нереально, сами понимаете. Но здесь вопрос немного не в том.



Насколько реально «уязвимы» эти самые российские элиты, организующие бытие своим отпрыскам и родственникам за рубежом? Да и сами вполне нормально приобретающие недвижимость в других странах.



Никто же не заставляет государственного чиновника покупать себе дом в Испании, правда? Или квартиру в Лондоне? И поселять в нее свое чадо? Да, вряд ли кто-то подписывает договоры кровью и отправляет на поселение в Германию родню в качестве заложников?



Или все-таки такое имеет место быть?



Ну а как еще можно объяснить, что у православных и весьма так серьезно демонстрирующих патриотизм и любовь к России людей родственники сплошь и рядом обитают в странах, которые вводят новые и новые санкции против горячо любимой России?



Конечно, понятно, что, по мнению таких «патриотов», из которых, к сожалению, состоит правительство и Госдума, так называемая нормальная жизнь возможна где угодна, только не в России. Потому Европа и прочие регионы рассматриваются «патриотами» как некий спальный район. А в России можно, скажем так, просто работать. На благо семьи и так далее.



Космополиты? Люди мира? Вполне себе да.



А, собственно, что от них требовать? Отказа от красивой европейской жизни? В обмен на российскую? Ну простите, это у мам и пап есть какие-то там обязательства перед страной в целом или президентом в частности.



А в частности каждый из этих… Ну, они люди свободные и просто реализуют свое право жить как им вздумается и где захочется. А остальные могут идти лесом и полем, если не понимают разницы между Монако и Сочи, Лазурным берегом и ЮБК.



Каждому, как говорится, свое. И чтобы в этом убедиться, достаточно просто ознакомиться с блогами и всякими «…граммами» этих представителей «золотой молодежи».



Но вот этот случай с Коршуновым показывает довольно наглядно, что времена немного изменились. И завтра арестовать смогут не только за то, что ты якобы что-то там нашпионил в пользу своей страны (это хотя бы почетное дело), а за то, что у тебя просто кто-то где-то хорошо сидит. В плане должности, понятное дело.







И трижды стоит теперь подумать так любящим заграницу госслужащим насчет того, что визит на Лазурный берег или там в Неаполь (как пример) может закончится несколько иным раскладом. Сан-Квентин, Гуантанамо и Синг-Синг — те еще отели.



Особенно, когда речь идет о межгосударственных разборках или войнах трансконтинентальных корпораций. Там вообще смотреть не будут на лица и фамилии.



И даже заикаться (хотя некоторые в голос говорят и не краснеют) о том, что «государство обязано защитить» своих псевдограждан, попавших в такой неприятный для себя расклад…



Не защитит. И граждан типа Коршунова, работающих на благо страны, тоже не защитит.



Точнее, просто не сможет этого сделать. Потому что Россия – не США, да и США далеко не всегда могла послать свои авианосцы и морскую пехоту на спасение. Так что – будут сидеть. Мингазов, Бут, Ярошенко, Кузьмин сидят? И остальные будут сидеть.



Просто потому, что если в США сказали: «Надо!», то тут только не знаю, каким ломом перешибать.



С другой стороны, а что, у нас тут «железный занавес 2» намечается?



Судя по всему, да. И в первую очередь для тех, кто не числится в ТОМ списке, и кого должны были в обязательном порядке хватать и сажать. Бортников в списке, и что? Надо было в США слетать по делам – и слетал. И никто там даже не мяукнул на тему того, что его надо хватать и вязать. Ни один котеночек из АНБ, ЦРУ, ФБР и прочих аббревиатур. Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие



А вот кто в списке НЕ числится… У кого есть возможность «мир посмотреть»… Нет, говорят, из окон в Гуантанамо тоже мир видно. Ну, тем, у кого окна есть.



Коршунова взяли в Неаполе. Бута в Таиланде. Кузьмина в США. Селезнева на Мальдивах. Здоровенина в Швейцарии. Устинова в Литве. Панина в США.



Как сказал бы персонаж одного мультфильма, «весь мир широко представлен». Отсюда только один вывод: нигде, кроме стран, откровенно дружественным России, нельзя быть уверенным в собственной безопасности.



А учитывая никакую работу наших посольств, отсутствие авианосцев и прочего…



Получается интересный такой расклад: или ты патриот, работающий на благо страны, и тогда курорты Краснодарского края и Крыма – твое все. Ну ладно, еще Турция, наверное. Если ты не патриот…



А в таком случае нельзя быть уверенным, что не возьмут за мягкие части тела и не посадят на жесткую скамеечку в зале суда.



Стоит подумать, в таком виде «железный занавес», возможно, станет новым поводом для любви к России и появлению патриотизма реального.



Пусть и в ущерб желаниям отдельной части населения России «посмотреть мир» и «отдохнуть по-человечески».



Вот уж точно, Европа нам поможет. На общем фоне как-то так скромно прошло одно событие, которое вполне может стать кирпичиком в новой стене «железного занавеса» будущего. Все к тому идет, но давайте по порядку.3 сентября 2019 года в аэропорту города Неаполя местной полицией был задержан топ-менеджер АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александр Коршунов.Основанием для задержания стал ордер на арест, выданный в США. Понятно, что итальянцы оперативно выполнили команду «фас!» и Коршунова задержали.В принципе, сам виноват. История банальна, как я не знаю что.Во-первых, еще с февраля 2014 года действует перечень разнообразных антироссийских санкций, который ежегодно корректируют и дописывают. И США, и их сателлиты.Во-вторых, не стоит забывать, что есть еще запретительные списки против как конкретных людей, так и против государственных лиц, должностей и компаний.Потому итальянские полицейские вполне нормально действовали по запросу своих… назовем их «генеральными партнерами». Естественно, что международный ордер на арест действовал и на территории Италии без малейших на то сомнений.А что США инкриминируют Коршунову?Экономический шпионаж. За океаном считают, что в период с 2009 по 2017 год Коршунов занимался хищением интеллектуальной собственности у компании General Electric. Хищения касались информации по разработкам компании, которые в дальнейшем предположительно могли использоваться в конструировании российского двигателя ПД-14.Да, того самого, который должен вывести на мировую арену МС-21.Как становится понятно, сам инженер Коршунов совершенно ни при чем. И все эти махинации и ухищрения направлены не столько против ушлого шпиона-менеджера, сколько против «Ростеха».Странно, но, в общем-то, американцы так упорно надували щеки, рассказывая, как они никого не боятся, а «Ростех» воспринимать всерьез могут только учащиеся младших классов школ.И вдруг такой поворот…Видимо, по данным американской экономической разведки, двигатель реально вышел удачным. И МС-21 может стать реальным конкурентом на рынке. Значит, конкурента надо «завалить» еще на рулежке, не допуская взлета.И в таких играх судьба какого-то там менеджера стоит весьма немного.Когда Коршунов окажется в США (именно «когда», а не «если»), то, как мы знаем уже по опыту не одного нашего соотечественника, там будет пахнуть не законом, а основательным сроком. Но опять подчеркиваю, что это не самое печальное.Думаю, что США вполне начнут блокировать как сам ПД-14, так и МС-21 на основании нарушения авторских прав, нелицензионного копирования, похищения документов и еще черт знает чего. Но начнут.Основной задачей будет блокировка выдачи международной сертификации как двигателя, так и самолета. А дальше? А дальше все просто. МС-21 останется на земле, либо ему уготована роль регионального самолета, неспособного вылететь за пределы России.Значит, прощай международный рынок, прощай возможность окупить вложенные деньги и так далее.Хотя рынок российских авиаперевозок — весьма и весьма жирный кусок, если его правильно приготовить. Было бы желание. Но и сюда могут дотянуться ушлые ребятишки из «Боинга» и «Эйрбаса».Но дело даже не в том, как в США принято расправляться с конкурентами или каким способом добывается прибыль. У нас все не сильно красивее, просто возможностей поменьше. Хотя, как посмотреть, сомневаюсь, что в США будут запрещать полиэтиленовую тару для пива ради того, чтобы компенсировать финансовые потери «производителю» алюминия. Они до такого еще не доросли.Оставим экономическую сторону происходящего и возьмемся за человеческую.У нас в стране давно происходит такое дело, как обсуждение списков. Нет, не тех, кто может попасть под прямые или косвенные санкции американцев и их сателлитов. А тех, у кого в Европе и США живут, учатся работают детки и родственники.И этот список поболее первого будет.Самое интересное, что «патриоты» никак не комментируют эти факты, а просто обвиняют оппозиционеров в излишней активности.В провластных СМИ активно муссируется тема того, что, дескать, многие вернулись в Россию и тем самым вроде как вывели из-под удара своих родственников во власти.Проверить эти заявление просто нереально, сами понимаете. Но здесь вопрос немного не в том.Насколько реально «уязвимы» эти самые российские элиты, организующие бытие своим отпрыскам и родственникам за рубежом? Да и сами вполне нормально приобретающие недвижимость в других странах.Никто же не заставляет государственного чиновника покупать себе дом в Испании, правда? Или квартиру в Лондоне? И поселять в нее свое чадо? Да, вряд ли кто-то подписывает договоры кровью и отправляет на поселение в Германию родню в качестве заложников?Или все-таки такое имеет место быть?Ну а как еще можно объяснить, что у православных и весьма так серьезно демонстрирующих патриотизм и любовь к России людей родственники сплошь и рядом обитают в странах, которые вводят новые и новые санкции против горячо любимой России?Конечно, понятно, что, по мнению таких «патриотов», из которых, к сожалению, состоит правительство и Госдума, так называемая нормальная жизнь возможна где угодна, только не в России. Потому Европа и прочие регионы рассматриваются «патриотами» как некий спальный район. А в России можно, скажем так, просто работать. На благо семьи и так далее.Космополиты? Люди мира? Вполне себе да.А, собственно, что от них требовать? Отказа от красивой европейской жизни? В обмен на российскую? Ну простите, это у мам и пап есть какие-то там обязательства перед страной в целом или президентом в частности.А в частности каждый из этих… Ну, они люди свободные и просто реализуют свое право жить как им вздумается и где захочется. А остальные могут идти лесом и полем, если не понимают разницы между Монако и Сочи, Лазурным берегом и ЮБК.Каждому, как говорится, свое. И чтобы в этом убедиться, достаточно просто ознакомиться с блогами и всякими «…граммами» этих представителей «золотой молодежи».Но вот этот случай с Коршуновым показывает довольно наглядно, что времена немного изменились. И завтра арестовать смогут не только за то, что ты якобы что-то там нашпионил в пользу своей страны (это хотя бы почетное дело), а за то, что у тебя просто кто-то где-то хорошо сидит. В плане должности, понятное дело.И трижды стоит теперь подумать так любящим заграницу госслужащим насчет того, что визит на Лазурный берег или там в Неаполь (как пример) может закончится несколько иным раскладом. Сан-Квентин, Гуантанамо и Синг-Синг — те еще отели.Особенно, когда речь идет о межгосударственных разборках или войнах трансконтинентальных корпораций. Там вообще смотреть не будут на лица и фамилии.И даже заикаться (хотя некоторые в голос говорят и не краснеют) о том, что «государство обязано защитить» своих псевдограждан, попавших в такой неприятный для себя расклад…Не защитит. И граждан типа Коршунова, работающих на благо страны, тоже не защитит.Точнее, просто не сможет этого сделать. Потому что Россия – не США, да и США далеко не всегда могла послать свои авианосцы и морскую пехоту на спасение. Так что – будут сидеть. Мингазов, Бут, Ярошенко, Кузьмин сидят? И остальные будут сидеть.Просто потому, что если в США сказали: «Надо!», то тут только не знаю, каким ломом перешибать.С другой стороны, а что, у нас тут «железный занавес 2» намечается?Судя по всему, да. И в первую очередь для тех, кто не числится в ТОМ списке, и кого должны были в обязательном порядке хватать и сажать. Бортников в списке, и что? Надо было в США слетать по делам – и слетал. И никто там даже не мяукнул на тему того, что его надо хватать и вязать. Ни один котеночек из АНБ, ЦРУ, ФБР и прочих аббревиатур.А вот кто в списке НЕ числится… У кого есть возможность «мир посмотреть»… Нет, говорят, из окон в Гуантанамо тоже мир видно. Ну, тем, у кого окна есть.Коршунова взяли в Неаполе. Бута в Таиланде. Кузьмина в США. Селезнева на Мальдивах. Здоровенина в Швейцарии. Устинова в Литве. Панина в США.Как сказал бы персонаж одного мультфильма, «весь мир широко представлен». Отсюда только один вывод: нигде, кроме стран, откровенно дружественным России, нельзя быть уверенным в собственной безопасности.А учитывая никакую работу наших посольств, отсутствие авианосцев и прочего…Получается интересный такой расклад: или ты патриот, работающий на благо страны, и тогда курорты Краснодарского края и Крыма – твое все. Ну ладно, еще Турция, наверное. Если ты не патриот…А в таком случае нельзя быть уверенным, что не возьмут за мягкие части тела и не посадят на жесткую скамеечку в зале суда.Стоит подумать, в таком виде «железный занавес», возможно, станет новым поводом для любви к России и появлению патриотизма реального.Пусть и в ущерб желаниям отдельной части населения России «посмотреть мир» и «отдохнуть по-человечески».Вот уж точно, Европа нам поможет. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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