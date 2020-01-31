«Уголовник» и «Попойка». Зачем в НАТО дают нелепые прозвища российскому оружию

В НАТО всегда очень внимательно следили за любыми новинками советского и российского вооружения и военной техники. Даже специальная кодификация была разработана, причем названия российским самолетам или ЗРК дают самые необъяснимые.Когда в Североатлантическом альянсе узнали о новейшей российской разработке – истребителе пятого поколения Су-57, ему сразу же присвоили кодовое наименование Felon: «Преступник», «Уголовник». Возможно, на такие ассоциации офицеров альянса натолкнула неуязвимость самолета, а возможно они просто были поражены «наглостью», с которой Россия обставляет Запад на военно-промышленном фронте.В 1986 году на Байконуре была испытана двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета четвертого поколения Р-36М2 «Воевода». В НАТО ее сразу обозначили «Сатаной». Российский ракетный комплекс РТ-2ПМ2 «Тополь-М» получил наименование «Серп», а знаменитый зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» - Growler, то есть «Ворчун». Но если «Сатана» и «Преступник» еще несут в себе какой-то заряд ненависти и одновременно боязни, то совсем уже сложно объяснить другие кодовые названия российского и советского оружия.Догадайтесь, что подразумевают офицеры НАТО под «Кастрюлей». Может быть, какую-то полевую кухню? Нет, не угадали. Так называют пассажирский самолет Ту-124, использовавшийся в свое время советской военно-транспортной авиацией. Ил-86, также находившийся на оснащении советской военно-транспортной авиации, получил название Camber – «Изогнутный», «Выпуклый». Хотя изогнутым или выпуклым он был ничуть не больше, чем прочие транспортные самолеты того времени.Эксплуатировавшийся в разгар "холодной войны" советский многоцелевой сверхзвуковой реактивный военный самолёт Як-28 в кодификации НАТО почему-то обозначили как Brewer – «Пивовар», а первую модель Ту-22 вообще додумались назвать Blinder – «Попойка».Кстати, простые американские солдаты сначала назвали Ту-22 «Красотка», но когда вышестоящее командование об этом прознало, то сразу же пресекло подобную самодеятельность и установило единственное официальное обозначение – «Попойка».Ка-25, советский противолодочный вертолет корабельного базирования, в кодификации Североатлантического альянса почему-то назвали Hormone — «Гормон», а вот Ка-50 – знаменитая «Черная акула» - имеет на Западе уже более впечатляющее название «Оборотень» или «Обманщик».Чем же объясняется подобная кодификация российской военной техники? Одно из объяснений, которое часто приходится слышать, заключается в том, что офицерам и генералам армий альянса якобы сложно запоминать русскоязычные аббревиатуры, они их часто путают друг с другом, и для собственного удобства придумали вот такие обозначения.Но на самом деле причина введения кодификации действительно серьезна. Каждый вид военной техники обозначается словом, начинающимся на определенную букву. Например, истребители обозначаются словами, начинающимися на букву F – а это и «Преступник» Felon Су-57, и МиГ-17 с куда более странным названием Fresco – «Фреска».Точно по такой же модели кодифицируют бомбардировщики, вертолеты, самолеты транспортной авиации, ракеты и так далее. Поэтому логика у подобных названий есть. Когда любой военнослужащий слышит обозначение, он сразу понимает, что речь идет об одном из видов истребителей, вертолетов, бомбардировщиков. Более того, по количеству слогов в слове военнослужащий понимает, идет ли речь о поршневой или реактивной авиации.Что же касается общего пренебрежительного оттенка кодовых названий, то в НАТО убеждены: давая нелестные наименования военной технике и оружию противника, они как бы «опускают» их в глазах военнослужащих, смеются над врагом и укрепляют боевой дух личного состава собственных армий.