Угодят в "Азовский омут": Порошенко перебросил на побережье против России "котлован" из Дебальцево

Президент Украины Пётр Порошенко принял решение о переброске к побережью Азовского и Чёрного морей десантно-штурмовых бригад. Об этом заявила пресс-служба администрации главы Незалежной.

Среди подразделений, которые затронула его инициатива, оказалась и печально известная 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

"С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Чёрного морей", - указано в заявлении.

Напомним, бойцы данной бригады принимали участие в боевых действиях в районе Донецкого аэропорта в 2014 году, а также в Дебальцево в 2015 году. Обе эти операции стали провалом ВСУ, на что и обратили внимание пользователи соцсетей.

"95-я бригада? Знаменитые котловане после Донецкого аэропорта и Дебальцево решили, что на водной глади им ничего не угрожает. Эти и там в котёл угодят, мастера", - иронично заявил один из комментаторов.

"Шумеры море подожгут, вот и всё", - считает другой.

"Нет никаких сомнений - угодят, как пить дать. Отпуска ведь нигде не отменялись. Так что - пускай готовятся... к очередному котлу", - добавил третий.

"Появится новое выражение: "Азовский омут"! Запомните этот твит", - резюмировали в соцсетях.