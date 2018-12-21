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Угодят в "Азовский омут": Порошенко перебросил на побережье против России "котлован" из Дебальцево
21 декабря 2018, 21:09 • 114 • Политика
Президент Украины Пётр Порошенко принял решение о переброске к побережью Азовского и Чёрного морей десантно-штурмовых бригад. Об этом заявила пресс-служба администрации главы Незалежной.
Среди подразделений, которые затронула его инициатива, оказалась и печально известная 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
"С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Чёрного морей", - указано в заявлении.
Напомним, бойцы данной бригады принимали участие в боевых действиях в районе Донецкого аэропорта в 2014 году, а также в Дебальцево в 2015 году. Обе эти операции стали провалом ВСУ, на что и обратили внимание пользователи соцсетей.
"95-я бригада? Знаменитые котловане после Донецкого аэропорта и Дебальцево решили, что на водной глади им ничего не угрожает. Эти и там в котёл угодят, мастера", - иронично заявил один из комментаторов.
"Шумеры море подожгут, вот и всё", - считает другой.
"Нет никаких сомнений - угодят, как пить дать. Отпуска ведь нигде не отменялись. Так что - пускай готовятся... к очередному котлу", - добавил третий.
"Появится новое выражение: "Азовский омут"! Запомните этот твит", - резюмировали в соцсетях.
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