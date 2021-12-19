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Угодить США и успокоить Киев: Депутат о продлении санкций против России

19 декабря 2021, 04:00  •  155 • Политика
Депутат Алексей Чепа указал на то, что продление санкций против России позволяет ЕС угодить США и успокоить нервный Киев.
США оказывают давление на страны Евросоюза, вынуждая последних продлевать санкции против России. Об этом телеканалу "360" заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.
Подобный манёвр призван успокоить Киев, который напрягся после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. При этом все понимают, что именно украинская сторона отказывается следовать Минским договорённостям.
"Продолжение раздувания этого конфликта и истерии грозящего вторжения на её территорию - это всё тоже её действия", - пояснил парламентарий.
Европа осознаёт, что санкции невыгодны ей самой, но это позволит угодить американцам, которым ослабление европейцев на руку. А Киеву был подан сигнал о том, что Брюсселю и Вашингтону всё ещё можно доверять.
Как ранее заявил РИА ФАН президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, ЕС всячески затягивает процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2". Но именно Россия может извлечь из этого выгоду.
Из-за недостатка "голубого топлива" в подземных хранилищах Евросоюза цены на энергоресурсы будут неумолимо расти. В проигрыше окажется именно Брюссель, а не Москва, которая получает сверхприбыли в условиях дефицита газа.
"У нас есть покупатели, причём не один, и мы бегаем вокруг покупателя... Ну не хотите - не покупайте, вопрос, а где вы купите ещё?" - поинтересовался эксперт.

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