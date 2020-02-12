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Угнетает даже спрей для носа: Жительница Латвии устроила скандал из-за русской надписи на лекарстве
12 февраля 2020, 00:39 • 69 • Политика
Жительницу Латвии возмутила русскоязычная надпись на упаковке спрея для носа, в которой она увидела признаки угнетения. "Значит, у латышского языка статус государственного уже отняли?" - негодует женщина в соцсетях. Пользователи в комментариях лишь смеются.
Латышей теперь угнетает даже спрей для носа. Жительница Латвии пожаловалась на русскую надпись на баночке французского препарата. Свои гневные тирады она опубликовала на своей странице в Twitter.
Речь идёт о французском спрее для носа Humer. На опубликованном женщиной фото видно, что на упаковке все английские надписи продублированы на русском языке. Это вызывало какое-то нереальное возмущение со стороны латышки.
Взбешённая жительница Латвии пообещала нажаловаться в Центр государственного языка за отсутствие наклейки с переводом надписей на латышский язык.
Напомним, что примерно 40% жителей Латвии являются русскоговорящими. Однако латышский язык является единственным государственным языком в стране, а русский считается иностранным.
Фото: скриншот Twitter/@Bumbuls2
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