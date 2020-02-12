Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кисляк спрогнозировал ухудшение Вашингтоном отношений с Москвой
В России установили оклад срочникам: за гостайну и риск для жизни заплатят допол...
Высший пилотаж при бомбометании: Пилоты Су-34 продемонстрировали мастерство на у...
Триллион в помощь: малый бизнес получит дополнительную поддержку
Главная / Политика

Угнетает даже спрей для носа: Жительница Латвии устроила скандал из-за русской надписи на лекарстве

12 февраля 2020, 00:39  •  69 • Политика
Жительницу Латвии возмутила русскоязычная надпись на упаковке спрея для носа, в которой она увидела признаки угнетения. "Значит, у латышского языка статус государственного уже отняли?" - негодует женщина в соцсетях. Пользователи в комментариях лишь смеются.
Латышей теперь угнетает даже спрей для носа. Жительница Латвии пожаловалась на русскую надпись на баночке французского препарата. Свои гневные тирады она опубликовала на своей странице в Twitter.
Речь идёт о французском спрее для носа Humer. На опубликованном женщиной фото видно, что на упаковке все английские надписи продублированы на русском языке. Это вызывало какое-то нереальное возмущение со стороны латышки.
На баллончике справа надписи только на английском и русском языке. Значит, у латышского языка статус государственного уже отняли? - гласит гневное сообщение женщины.
А ты не знала? - троллят её в комментариях.
Взбешённая жительница Латвии пообещала нажаловаться в Центр государственного языка за отсутствие наклейки с переводом надписей на латышский язык.
Напомним, что примерно 40% жителей Латвии являются русскоговорящими. Однако латышский язык является единственным государственным языком в стране, а русский считается иностранным.
Фото: скриншот Twitter/@Bumbuls2

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
11 февраля 2020, 05:09
Блочная настройка: Госдума поправит свои полномочия
12 февраля 2020, 00:39
"В "прекрасной России будущего" детям расскажут о борьбе за донаты": Навального высмеяли за новый вброс к 9 Мая
12 февраля 2020, 00:39
В США обвинили Россию в кибератаках на все страны НАТО и призвали выстраивать "свою оборону"
11 февраля 2020, 11:39
Минпромторг предложил ограничить закупку импортных медизделий для госбольниц. В Госдуме и Совфеде просят не спешить
11 февраля 2020, 21:24
В России установили оклад срочникам: за гостайну и риск для жизни заплатят дополнительно
12 февраля 2020, 00:39
Угнетает даже спрей для носа: Жительница Латвии устроила скандал из-за русской надписи на лекарстве
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 февраля 2020, 00:24
Зеленский провёл совещание по привлечению молодёжи Донбасса
12 февраля 2020, 00:39
"Чего же русские медлят?" США встревожились из-за возможной атаки русскими ...
12 февраля 2020, 00:24
«Заявлений от матери не поступало»: СК Астрахани проводит проверку сообщений об интим...
12 февраля 2020, 00:39
В Сети обсуждают фото российского танка в США: версии его появления
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных приз...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 12:09
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов рассказал, как ему запретили въезд на Украину
09 февраля 2020, 14:09
"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских
05 февраля 2020, 06:09
Российская авиакомпания отказалась вывозить из Китая незалежников (Руслан Осташко)
08 февраля 2020, 05:39
Путин оставил черную метку в каше для Лукашенко (Telegram. Обзор)
11 февраля 2020, 01:54
"688 дней я провела в аду": Пленница СБУ рассказала о пытках и изнасилованиях в застенках секретной тюрьмы
08 февраля 2020, 02:24
"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем" - Соловьёв
09 февраля 2020, 10:54
Военные США: Нас заставляют убивать русских, «защищая» сирийскую нефть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.