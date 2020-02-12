Угнетает даже спрей для носа: Жительница Латвии устроила скандал из-за русской надписи на лекарстве

Латышей теперь угнетает даже спрей для носа. Жительница Латвии пожаловалась на русскую надпись на баночке французского препарата. Свои гневные тирады она опубликовала на своей странице в Twitter.

Речь идёт о французском спрее для носа Humer. На опубликованном женщиной фото видно, что на упаковке все английские надписи продублированы на русском языке. Это вызывало какое-то нереальное возмущение со стороны латышки.

На баллончике справа надписи только на английском и русском языке. Значит, у латышского языка статус государственного уже отняли? - гласит гневное сообщение женщины. А ты не знала? - троллят её в комментариях.

Взбешённая жительница Латвии пообещала нажаловаться в Центр государственного языка за отсутствие наклейки с переводом надписей на латышский язык.

Напомним, что примерно 40% жителей Латвии являются русскоговорящими. Однако латышский язык является единственным государственным языком в стране, а русский считается иностранным.

Фото: скриншот Twitter/@Bumbuls2