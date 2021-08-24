Угнали, захватили, продали: украинская власть запуталась в ситуации со своим военным самолётом в Кабуле

Интересная история разворачивается вокруг якобы «захваченного» украинского самолёта в Кабуле. Всё началось с заявления замглавы МИД Украины Евгения Енина в интервью «Общественному радио». По его словам, неизвестные люди угнали в аэропорту Кабула самолёт, на котором из Афганистана должны были вывезти украинцев. Борт, как уточнил Енин, отправился в Иран.«Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», — рассказал замглавы МИД.«Борт Минобороны, отправившийся за украинскими гражданами в Афганистан, вместо эвакуации людей в Киев, вылетел в Тегеран. В Иран отправились местные бизнесмены с семьями.Сейчас Минобороны пытается представить эту ситуацию, как похищение украинского самолёта неизвестными вооруженными людьми. Однако есть версия, что военный борт просто сдали иранцам за очень большие деньги. Напомним, именно иранские ПВО 2 года назад сбили гражданский борт МАУ.Сама ситуация с "похищением самолёта" произошла еще в воскресенье, но сообщить об этом украинский МИД решил только сейчас», — пишет Telegram-канал «Тёмный рыцарь».Через несколько часов после этого заявления Енина спикер МИД Украины Олег Николенко объявил, что информация о захваченном самолете не соответствует действительности.«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-то еще нет. Информация о „захваченном самолете“, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — оправдывается он, добавив:«Все самолеты, которые привлекало наше государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в Украину. Напомню, что на данный момент было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек».По его словам, Енин «в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев».По данным источников издания «Страна.ua», военный самолет, об угоне которого заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, в действительности не был угнан — его зафрахтовали богатые беженцы из Афганистана, чтобы улететь в Иран.«На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями», — говорится в сообщении Telegram-канала «Политика Страны».Кроме того собеседники издания отмечают, что большая часть беженцев, которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги.Напомним, в Афганистане до сих пор остаются украинские наёмники, которых Киев не хочет возвращать на родину. Члены украинской частной военной компании обратились за помощью к России.