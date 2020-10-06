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Угнали пожарную машину и строят баррикады: Что сейчас происходит на киргизском Майдане
06 октября 2020, 05:10 • 10 • Политика
В Киргизии произошли столкновения после парламентских выборов. Сторонники оппозиции ведут бои с милицией на улицах Бишкека. Протестующие угнали пожарную машину и строят баррикады. Минздрав республики сообщает о 120 пострадавших.
В Бишкеке акции протеста против итогов парламентских выборов в Киргизии закончились столкновениями демонстрантов с милицией. Сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание парламента, но охрана отбила нападение. Сейчас в центре столицы идут ожесточённые стычки оппозиции и правоохранителей.
Сообщается, что участники беспорядков нападают на сотрудников милиции с палками, арматурой и кусками брусчатки. Кроме того, в правоохранителей летят коктейли Молотова. Есть информация как минимум об одной сожжённой машине.
По всем правилам Майдана оппозиция уже строит в центре города баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора. Также протестующие зачем-то угнали пожарную машину и уехали в неизвестном направлении.
На фоне протестов в стране начались перебои со связью. У двух из трёх операторов почти нет сигнала и интернета.
Происходящее до боли напоминает события Майдана 2014 года на Украине. Тогда оппозиция также нападала на правоохранителей и закидывала их коктейлями Молотова, а также пыталась захватывать правительственные здания. После нескольких месяцев противостояния участники Майдана смогли совершить госпереворот.
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