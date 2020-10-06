Угнали пожарную машину и строят баррикады: Что сейчас происходит на киргизском Майдане

В Бишкеке акции протеста против итогов парламентских выборов в Киргизии закончились столкновениями демонстрантов с милицией. Сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание парламента, но охрана отбила нападение. Сейчас в центре столицы идут ожесточённые стычки оппозиции и правоохранителей.

Сообщается, что участники беспорядков нападают на сотрудников милиции с палками, арматурой и кусками брусчатки. Кроме того, в правоохранителей летят коктейли Молотова. Есть информация как минимум об одной сожжённой машине.

По всем правилам Майдана оппозиция уже строит в центре города баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора. Также протестующие зачем-то угнали пожарную машину и уехали в неизвестном направлении.

"Число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превысило 120 человек", - сообщает Минздрав Киргизии.

На фоне протестов в стране начались перебои со связью. У двух из трёх операторов почти нет сигнала и интернета.

Происходящее до боли напоминает события Майдана 2014 года на Украине. Тогда оппозиция также нападала на правоохранителей и закидывала их коктейлями Молотова, а также пыталась захватывать правительственные здания. После нескольких месяцев противостояния участники Майдана смогли совершить госпереворот.