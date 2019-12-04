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Углом головы. Литва требует, чтобы НАТО назвало Россию угрозой

04 декабря 2019, 22:54  •  85 • Аналитика
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика
У НАТО, как и у всего чего-нибудь рукотворного, есть свои углы. Туда не ставят провинившихся, наоборот, оттуда обычно вещают что-нибудь значимое и грозят кулаками. Поскольку организация дружественная до соплей, там никого из своих даже не думают загонять в угол, это происходит автоматически, согласно образу и подобию. У вас страна небольшая, экономика маленькая? Вы еще и новый член? Пройдите в тот угол. Забейтесь, а мы забьем.
Президент Литвы Гитанаса Науседа прибыл на очередной важный саммит НАТО подобающе – с очередным важным видом и заявлениями. Важно, говорит, очень важно, чтобы на саммите Россию назвали угрозой НАТО. Иначе, говорит, все углы структуры меняются. Острое становится тупым, тупое – острым. Неправильные сигналы атакуют мозг.
Это не шутки, товарищи, как может показаться поначалу. Это знает каждый, кто попадал в шторм и знает, что такое неправильные углы, а особенно неправильные сигналы мозгам. Редко кого не выворачивает от такого. Вот президента Литвы и вывернуло. Особенно после того, как некто Макрон накануне саммита обозначил главную угрозу как терроризм.
Какой еще терроризм, вы что? Если это главная угроза, то зачем Литве, в которой таких угроз особо и нет, постоянно увеличивать свою военную прыть? Нет, концентрировать все внимание надо именно на России, иначе очень трудно получать живые деньги от Брюсселя на заборы и живых американцев в форме от Вашингтона.
Да и своим, пока живым избирателям, сложно объяснить, зачем тратятся такие ресурсы на дорогущий керосин пылких отношений с соседом. Зачем нужно все время тушить этот пожар отношений с Россией высокооктановым числом? Перестанешь концентрироваться – избиратель вмиг займется чем-нибудь гадко добрососедским, вроде туризма, торговли и всяких ненужных, хоть и культурных связей.
Видите, как много от угла зависит – чуть в сторону – и сплошные расстройства. Французов может остро и беспокоит мировой терроризм, но для Литвы-то это тупо. Ей, наоборот, важно, чтобы постоянно заостряли внимание над чем-нибудь тупым. Угол головы меняться не должен, мозг должен получать привычное. Иначе исходное может привести к летальному исходу. Некие французы уже тоже на это намекают.
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