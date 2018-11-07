«Угадайте, кто будет виноват»: В США избирателям пришлось стоять в многочасовых очередях

Примечательно, что во время процесса промежуточных выборов в США, на «горячую линию» поступило свыше 17 тысяч звонков — избиратели сообщали о технических проблемах: сбоях в работе во время голосования и прочих. Как отмечали аналитики, количество жалоб не зашкаливает, так как ровно столько же было и два года назад, во время президентских выборов в США.

Однако сейчас люди стали жаловаться на нереально огромные очереди. Чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, избирателям приходилось ждать по несколько часов. Как позже пояснили, это произошло на нескольких избирательных участках в США из-за поломки сканеров для считывания бюллетеней.

По данным Associated Press, работа участков была нарушена сразу в нескольких районах Нью-Йорка. Кроме того, в одном из татов работу вообще пришлось приостановить из-за сбоя в оборудовании.

Сейчас СМИ пишут и о других инцидентах. Так, USA Today передает, что очереди наблюдались в Джорджии, там вышли из строя машины для обработки бюллетеней. Такие же неполадки зафиксированы были в Техасе.

Напомним, ранее спецслужбы США предупреждали о том, что «недобросовестные игроки» могут попытаться повлиять или сорвать выборы в конгресс. В числе «подозреваемых» - Россия, о чем в США заявляют открыто и уже без особого стеснения. Примечательно, что ни одного факта или доказательства представлено не было. Впрочем, как отмечают сейчас пользователи в Сети, в поломках сканеров и длинных очередях, скорее всего, опять обвинят Россию. Это ожидаемо и «хайли лайкли».