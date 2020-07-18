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Угадай страну: Полицейский застрелил мужчину, пригрозившего покончить с собой
18 июля 2020, 03:00 • 51 • В мире
В штате Теннесси Элис Коул подала иск против полицейских, которые приехали по её же вызову, когда её супруг грозил покончить с собой. Один из офицеров после неоднократных требований к мужчине просто застрелил того.
Сама история, как уточняет WMC 5, произошла в штате Теннесси (США) ещё прошлым летом. Женщина по имени Элис Коул подала в суд на местных полицейских, застреливших её супруга.
Изначально, как уточняется, иск был подан в суд штата. Но после был передан в федеральный суд, как того потребовали ответчики.
В деле есть один нюанс: офицеров полиции вызвала сама Элис Коул, когда её супруг, находясь в депрессии, пригрозил покончить с собой на заднем дворе дома. Стражи порядка приехали на место, пытались уговорить мужчину бросить то, с помощью чего он хотел совершить суицид.
В это время один из офицеров не выдержал и просто застрелил мужа Коул.
Вдова подала в суд, считая, что полицейские нарушили права её супруга. Сейчас дело находится на рассмотрении.
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