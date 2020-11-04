Угадать будущего президента США не вышло. Не ошибающийся с кандидатами американский округ растерялся

Округ Виго, находящийся в штате Индиана, пользуется славой самой дальновидной административной единицы США. С 1888 года его жители стабильно выбирали кандидатов, которые становились президентами. Из 33 выборов округ Виго "угадал" 31 раз. Лишь дважды выбор местного населения не совпадал с выбором большинства американцев - в 1908 году, когда президентом стал Уильям Тафт (округ голосовал за Уильяма Брайана), и в 1952 году, когда победу одержал Дуайт Эйзенхауэр, а не Эдлай Стивенсон.

В этот же раз определить победителя по выбору Виго не выйдет. Голоса жителей округа разделились поровну - 48% отдали предпочтение Дональду Трампу, столько же - Джо Байдену, пишет Star Tribune.

Отметим, что Байдена поддерживают крупные города и вся леволиберальная элита, в то время как на стороне Трампа традиционно выступают фермеры и синие воротнички. Байден обвиняет оппонента в экономических неудачах и в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом. Трамп же в ответ указывает на политические ошибки, допущенные Байденом в то время, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме.