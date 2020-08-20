|
Уезжающему из России Кафельникову обрисовали перспективы в Европе
20 августа 2020, 06:30 • 60 • Политика
Престарелый теннисист Евгений Кафельников объявил о том, что собрался покинуть Россию ради жизни в Европе. В комментариях спортсмену напомнили, что в ЕС он тоже никому не нужен.
Бывший теннисист Евгений Кафельников заявил, что собрался покинуть Россию и переехать на постоянное место жительства в Европу. Информация появилась на странице спортсмена в Twitter.
Неизвестно, на какую реакцию рассчитывал Кафельников, однако российских пользователей соцсетей отъезд престарелого спортсмена только порадовал. Ему пожелали поскорее собрать вещички и назад не возвращаться.
Напомним, что ранее о своём отъезде из России в Европу объявил скандальный актёр Алексей Панин. Он тоже вылил ушат помоев на Россию и заявил, что теперь будет жить в Европе.
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2020, 03:50
|
16 августа 2020, 22:45
|
15 августа 2020, 06:25
|
15 августа 2020, 23:50
|
16 августа 2020, 03:30
|
15 августа 2020, 16:30
|
19 августа 2020, 00:15