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Уезжающему из России Кафельникову обрисовали перспективы в Европе

20 августа 2020, 06:30  •  60 • Политика
Престарелый теннисист Евгений Кафельников объявил о том, что собрался покинуть Россию ради жизни в Европе. В комментариях спортсмену напомнили, что в ЕС он тоже никому не нужен.
Бывший теннисист Евгений Кафельников заявил, что собрался покинуть Россию и переехать на постоянное место жительства в Европу. Информация появилась на странице спортсмена в Twitter.
Неизвестно, на какую реакцию рассчитывал Кафельников, однако российских пользователей соцсетей отъезд престарелого спортсмена только порадовал. Ему пожелали поскорее собрать вещички и назад не возвращаться.
Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее, - написал Кафельников в Twitter.
А что вы здесь будете делать? Работать вы не приучены, за мячиком бегать староваты и лишний вес не добавляет прыти, за "бывшие заслуги" здесь никто зарплату не начисляет, здесь своих "бывших именитых спортсменов" навалом. Что остаётся? Швейцаром у дверей, так их упразднили, - язвительно пишет SwissVatnik @KissMyBlacklist.
Назови хоть одну страну, где тебе будут рады, - добавляет Нетолерантный немец @netoll_nemez.
Только не спугните! Как уедет, перекрестимся, - просит Денис Доманский @domansky_d.
Напомним, что ранее о своём отъезде из России в Европу объявил скандальный актёр Алексей Панин. Он тоже вылил ушат помоев на Россию и заявил, что теперь будет жить в Европе.

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