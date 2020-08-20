Уезжающему из России Кафельникову обрисовали перспективы в Европе

Бывший теннисист Евгений Кафельников заявил, что собрался покинуть Россию и переехать на постоянное место жительства в Европу. Информация появилась на странице спортсмена в Twitter.

Неизвестно, на какую реакцию рассчитывал Кафельников, однако российских пользователей соцсетей отъезд престарелого спортсмена только порадовал. Ему пожелали поскорее собрать вещички и назад не возвращаться.

Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее, - написал Кафельников в Twitter. А что вы здесь будете делать? Работать вы не приучены, за мячиком бегать староваты и лишний вес не добавляет прыти, за "бывшие заслуги" здесь никто зарплату не начисляет, здесь своих "бывших именитых спортсменов" навалом. Что остаётся? Швейцаром у дверей, так их упразднили, - язвительно пишет SwissVatnik @KissMyBlacklist. Назови хоть одну страну, где тебе будут рады, - добавляет Нетолерантный немец @netoll_nemez. Только не спугните! Как уедет, перекрестимся, - просит Денис Доманский @domansky_d.

Напомним, что ранее о своём отъезде из России в Европу объявил скандальный актёр Алексей Панин. Он тоже вылил ушат помоев на Россию и заявил, что теперь будет жить в Европе.