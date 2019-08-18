Уэйн Гретцки будет красоваться на изданиях киберхоккея NHL 19

Автор:

Борисенкова Екатерина

Интересно, что один из величайших хоккеистов на игре Legens Edition будет представлен в форме клуба, с которым одержал четыре победы в розыгрыше Кубка Стэнли – "Ойлерз". Однако в Ultimate Edition Гретцки будет изображён в форме другого клуба – "Лос-Анджелес Кингз", цвета которого защищал с 1988 по 1996 год.

Новый выпуск киберхоккейной игры выйдет 14 сентября 2018 года. Однако любители, которые приобрели специальное издание, смогут получить доступ к новинке раньше запланированного срока на три дня.

Напомним, что Уэйн Гретцки в последние годы спортивной карьеры выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс". А заключительным стал сезон-1998/99.

В составе сборной Канады он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 1982 года. Вся слава форварда связана с выступлениями в НХЛ.