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Уэйн Гретцки будет красоваться на изданиях киберхоккея NHL 19

18 августа 2019, 15:24  •  85 • Политика
Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" станет лицом киберспортивной игры NHL 19
Автор:
Борисенкова Екатерина
Интересно, что один из величайших хоккеистов на игре Legens Edition будет представлен в форме клуба, с которым одержал четыре победы в розыгрыше Кубка Стэнли – "Ойлерз". Однако в Ultimate Edition Гретцки будет изображён в форме другого клуба – "Лос-Анджелес Кингз", цвета которого защищал с 1988 по 1996 год.
Новый выпуск киберхоккейной игры выйдет 14 сентября 2018 года. Однако любители, которые приобрели специальное издание, смогут получить доступ к новинке раньше запланированного срока на три дня.
Напомним, что Уэйн Гретцки в последние годы спортивной карьеры выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс". А заключительным стал сезон-1998/99.
В составе сборной Канады он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 1982 года. Вся слава форварда связана с выступлениями в НХЛ.

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