Уехавшие из Крыма украинцы встали в очередь за российским гражданством - МВД

В миграционные подразделения МВД поступили первые заявления на получение российского гражданства от бывших жителей Крыма и Севастополя. Как рассказали в пресс-центре министерства, сегодня таких заявителей 25 человек. Запрос для прояснения ситуации представителям министерства направило ТАСС.

Решение по каждому из заявлений примут в течение трех месяцев согласно процедуре. Кроме того, отмечено, ранее бывшим крымчанам не выдавали российские паспорта.

"До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина РФ не выдавались", - рассказали в пресс-центре.

Досье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. В частности, таким правом наделены украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Кроме того, в апреле этого года Путин подписал указ, позволяющий получить российское гражданство в упрощенном порядке жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

По данным МВД, в настоящее время в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тыс. документов, которые будут обрабатываться в течение трех месяцев. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, были вручены на пунктах выдачи в Ростовской области 14 июня.