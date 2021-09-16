«Уехал с места преступления»: СК возбудил дела об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем

В городе Лиски Воронежской области неизвестный совершил нападение на отдел полиции. Одетый в военное обмундирование злоумышленник ранил сотрудника патрульно-постовой службы, после чего скрылся на автомобиле. В МВД сообщили, что его пытаются задержать. Также появилась ориентировка, из которой следует, что преступник вооружён и перемещается на машине «Нива» серебристого цвета с нечитаемыми госномерами. Кроме того, в Следственном комитете сообщили, что до нападения на отдел полиции мужчина на почве бытового конфликта совершил убийство знакомой семьи.

В Воронежской области неизвестный мужчина напал на отдел полиции и ранил сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.

«Сегодня в 05:30 в городе Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», — сообщили в ведомстве.

Затем в СМИ появилась ориентировка, из которой следует, что преступник передвигается на автомобиле «Нива» серебристого цвета с нечитаемыми госномерами, на дверях ТС размещена реклама местной фермы «Эко-Нива-Агро». Также указывается, что злоумышленник вооружён автоматическим оружием, одет в военное обмундирование, бронежилет и каску.

«Необходимо ориентировать личный состав, при задержании соблюдать меры личной безопасности, преступник вооружён», — говорится в ориентировке.

Позднее появилась фотография входа в отдел полиции в Лисках, который, предположительно, был повреждён в результате взрыва.

Между тем в следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области сообщили, что злоумышленник, предварительно, совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта, а после этого при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции.

«После этого мужчина сел в автомобиль «Нива» и уехал с места преступления в направлении города Острогожск Воронежской области. По предварительной информации, в результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы, 1995 года рождения, получил осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозы для жизни», — говорится в сообщении.

По фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого.

«Следственные органы СУ СК России обращают внимание журналистов, что вся объективная, а значит, достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, в чьём производстве находится это уголовное дело. Призываем не тиражировать непроверенную информацию!» — добавили в ведомстве.

В то же время в пресс-службе МВД призвали журналистов и блогеров не распространять недостоверную информацию после нападения на отдел полиции в Лисках.

«Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы. Это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника. Вся объективная информация о ходе и результатах розыскных мероприятий будет своевременно доведена до общественности уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале «База» появился пост о том, что подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области может быть причастен к убийству женщины и двоих детей в селении Каменка.

Источник телеканала «360» добавил, что все трое погибли от огнестрельных ранений.

Как сообщает телеканал, указанный в ориентировке автомобиль был зарегистрирован в 2012 году в городе Борисоглебск Воронежской области, транспортное средство принадлежит мужчине 1986 года рождения. При регистрации цвет автомобиля был сине-зелёным, а не серебристым.

Нападение на отдел полиции в Татарстане

30 октября 2020 года в Кукморском районе Республики Татарстан 16-летний подросток при помощи зажигательной смеси попытался поджечь здание районного отдела полиции. При задержании несовершеннолетний оказал активное сопротивление и нанёс одному из полицейских несколько ножевых ранений. Другой сотрудник правоохранительных органов после предупредительных выстрелов открыл огонь на поражение. Злоумышленник скончался до приезда скорой.

«На неоднократные требования прекратить противоправные действия молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанёс одному из полицейских несколько ножевых ранений. Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина, в соответствии с законом «О полиции» правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте», — говорилось в сообщении пресс-службы МВД Татарстана.

По факту случившегося следственные органы СК РФ Республики Татарстан возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Позднее по подозрению в причастности к нападению были арестованы шесть человек, в том числе отчим нападавшего Марат Замалиев, ранее судимый по делу о подрыве газопровода.