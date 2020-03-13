Уехал по "личным делам"? Порошенко исчез с Украины накануне ареста - СМИ

Экс-президент Украины Пётр Порошенко исчез из страны накануне своего предполагаемого ареста, пишет "Московский комсомолец". Со ссылкой на адвокатов депутата журналисты заявили, что Порошенко покинул страну. При этом считается, что 13 марта его должны были вызвать на допрос и арестовать. Теперь же стало известно: Порошенко не придёт в Госбюро расследований (ГБР), потому что находится за пределами страны.

Пока не известно, куда именно направился Порошенко. Однако известно, что у экс-президента есть недвижимость в Испании. При этом во время пандемии коронавируса заграничные командировки депутатам запрещены. Из этого журналисты сделали вывод, что Порошенко уехал по "личным делам".

В какую страну отправился Порошенко, его адвокаты не уточнили. Газета предполагает, что он мог покинуть Украину по "личным делам". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении дела против Порошенко. Депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что бывшего президента страны обвиняют в декларировании недостоверной информации за 2018 год.