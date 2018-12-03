УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить проводить матчи в местах, где введено военное положение, или в регионах, куда можно добраться только через них.

Reuters

Об этом сообщает официальный сайт организации. На прошлой неделе по причине военного положения был перенесён матч «Ворскла» — «Арсенал». Ранее сообщалось, что «Шахтёр» и «Лион» могут сыграть матч ЛЧ во Львове из-за военного положения.