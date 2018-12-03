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УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением
03 декабря 2018, 17:09 • 131 • Украина
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить проводить матчи в местах, где введено военное положение, или в регионах, куда можно добраться только через них.
Reuters
Об этом сообщает официальный сайт организации.
На прошлой неделе по причине военного положения был перенесён матч «Ворскла» — «Арсенал».
Ранее сообщалось, что «Шахтёр» и «Лион» могут сыграть матч ЛЧ во Львове из-за военного положения.
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