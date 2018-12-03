Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьев показал, как ОМОНовцы в Париже толпой избивают прохожего
«Слишком радикальная мера»: возможный преемник Меркель не поддержала отказ от «С...
"Не секрет и не новость": Политолог оценил сообщение СМИ о присутствии...
Политолог о G20, превращении Трампа в изгоя и новом мироустройстве
Главная / Украина

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

03 декабря 2018, 17:09  •  131 • Украина
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить проводить матчи в местах, где введено военное положение, или в регионах, куда можно добраться только через них.
 
Reuters
 

Об этом сообщает официальный сайт организации.

На прошлой неделе по причине военного положения был перенесён матч «Ворскла» — «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» и «Лион» могут сыграть матч ЛЧ во Львове из-за военного положения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

131
Источник
Похожие новости
03 декабря 2018, 17:09
Глава МИД Германии намерен провести переговоры с Лавровым и Климкиным
03 декабря 2018, 13:54
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о переброске войск
03 декабря 2018, 13:54
Депутат Рады опроверг информацию о задержании в Грузии

03 декабря 2018, 01:09
В Молдове на звание «главного румына» сделал заявку премьер-министр Павел Филип
03 декабря 2018, 17:09
ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди
03 декабря 2018, 10:39
Политолог оценил сообщения о британских военных на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 15:24
Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
29 ноября 2018, 09:24
Трамп задал Киеву неудобный вопрос про провокацию в Керченском проливе
30 ноября 2018, 19:24
Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
30 ноября 2018, 08:09
Трамп отменил встречу с Путиным. Петя уже отмечает
03 декабря 2018, 01:09
«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.