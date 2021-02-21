УЕФА победил толерантность со счётом 1:0

На днях произошло событие, которое иначе как "бомбой" в условиях нынешней европейской политики толерантности трудно и назвать. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) после долгого следствия не обнаружил расизма в словах румынского футбольного судьи Себастьяна Колцеску в ставшем самым скандальным за всю историю Лиги чемпионов матче между французским "Пари Сен-Жерменом" (ПСЖ) и турецким "Истанбулом". Что это было – победа разума? Или просветление на миг?

"Они вам не негры"!

В декабре прошлого года матч между двумя командами был остановлен на 14-й минуте после того как резервный арбитр Колцеску подсказал главному судье Овидиу Хацегану, кого именно надо наказать предупреждением из тренерского штаба "Истанбула" за брань. Нарушителем оказался помощник главного тренера турок, чернокожий француз Пьер Вебо. Главный судья по внутренней связи через микрофон уточнил у Колцеску: "Кого?" Резервный ответил ему на румынском: "Вот этого чёрного парня". По-румынски "черный" звучит как "negru". Слово "негру" привело негра Вебо в бешенство, и он полез в драку и препирательства с бригадой арбитров, постоянно восклицая: "Ты меня назвал негром! Как ты смеешь называть меня негром?!" Ситуация вышла из-под контроля, ибо за Пьера Вебо вступились темнокожие, да и белые футболисты ПСЖ, в том числе известные игроки Неймар, Мбаппе, Демба Ба и другие. Бедный Колцеску, отбиваясь от нападавших на него звёзд, кричал:

Negru по-румынски означает "чёрный". Я не расист!

Но возмущённых борцов за права темнокожих было не остановить. Они десятки раз оскорбили румынскую бригаду судей, наскакивали на них, что в обычной практике футбольного матча означало бы немедленное удаление с поля за хулиганство и последующую дисквалификацию, угрожали судьям судами. В итоге после получасового скандала в прямом эфире, который смотрел весь мир, "ПСЖ" и "Истанбул" покинули поле и отправились в раздевалку, прервав матч.

Помощник главного тренера турецкого "Истанбула" Пьер Вебо. Фото: JB Autissier via www.imago-image/Globallookpress

В своё время сам же УЕФА подложил под себя бомбу, записав в регламент проведения соревнований пункт о прерывании матча в случае проявления расизма, как со стороны зрителей, так и участников матча. Но в регламенте речь шла лишь о краткосрочной остановке игры. "ПСЖ" и "Истанбул" отказались продолжать матч вовсе под предлогом того, что к участникам соревнования был применены расистские высказывания. Румынский арбитры в полной растерянности постояли несколько минут в центральном круге, а затем побрели в подтрибунные помещения. Глядя на выражение их лиц, за спортивную карьеру арбитров становилось страшно. Ещё страшнее становилось за их дальнейшую гражданскую судьбу, учитывая, какими методами в Европе осуждают и деанонят несогласных с навязанной системой ценностей, включая отношение к африканцам, мигрантам и сексуальным меньшинствам.

Разбор полётов

Матч между двумя клубами перенесли на следующий день, арбитров прерванной игры отстранили и назначили судить экстренно прибывшей многонациональной бригаде. Пьер Вебо за сутки стал национальным героем Евросоюза как страшная жертва расизма и одновременно освободитель континента от оного. Впервые в истории Лиги чемпионов матч под знаменитый волнующий гимн Лиги начался не с традиционного построения команд, а под вставание на колени в традиции BLM всех участников, включая судей и тренерских штабов. Видели бы вы лица коленопреклонённых, господа! Расизм не пройдёт! "ПСЖ" благополучно разгромил турецких футболистов со счётом 5:1, но история имела длительное продолжение в виде многочисленных статей в СМИ о недопустимости оскорбления темнокожих, тематических передач об участниках скандальной игры, семинаров по толерантности УЕФА.

В самом УЕФА готовили расследование инцидента. Практически никто не сомневался, что борцы за всё хорошее проедутся катком по румынам и больше футбольный мир не увидит отпетых расистов. Но ситуацию практически в одиночку спас румынский журналист, который перевёл с румынского на английский практически всё содержание перебранок футболистов и тренеров с судейской бригадой, и отправил это в комиссию УЕФА. Параллельно была проведена лингвистическая экспертиза, где выяснилось, что "negru" – это обозначение чёрного, а не слово "негр". И что нельзя воспринимать румынское "negru" в значении английского "negro".

Параллельно выяснились пикантные и неудобные детали. Сам же "оскорблённый народ" без всякого пиетета прошёлся по фигурам арбитров, лиц в футболе неприкасаемых! Выяснилось, что пострадавшие несколько раз обзывали румын "цыганами". Другие кричали арбитрам: "Это Лига чемпионов, а не ваша Румыния!", форвард "ПСЖ" Мбаппе сказал главному арбитру, указывая на резервного: "Убери его отсюда к такой-то матери!" Главный тренер "Истанбула" Окан и вовсе разродился тирадой: "Парни не принимают тебя. Мы не принимаем тебя. Мы не хотим тебя. Ты расист, ты расист, мы не хотим тебя!" После призыва Демба Ба покинуть поле кто-то из уходящих громко послал арбитров в известном направлении. "В борьбе за святое дело мы не пожалеем никого, кто нам противостоит". Кстати, следуя букве регламента УЕФА, каждое, подчёркиваю, каждое такое нарушение со стороны футболистов карается удалением и санкциями по отношению к нарушившему. Но растерянные судьи даже не осмелились полезть в нагрудный кармашек за жёлтой картой предупреждения.

В любом случае, помощь журналиста буквально спасла Колцеску и Хацегана от публичного позора и изгнания из профессии. УЕФА не нашёл расизма в действиях и словах румын и не будет применять санкции к ним.

Фото: JB Autissier via www.imago-image/Globallookpress

Заставь дурака Богу молиться

Но вопросы всё равно остаются. И не к судьям из Румынии. Следуя своим правилам и принципам, УЕФА, сказав "а", должен теперь сказать и "б". А именно, за срыв матча и дорогостоящей трансляции, где, в частности, пострадали интересы спонсоров турнира и простых болельщиков, оба клуба должны быть оштрафованы и дисквалифицированы. А выход "ПСЖ" из групповой стадии должен быть пересмотрен или отменён. Опять-таки, по правилам, участники инцидента, применявшие физическое и моральное насилие, а также грубые фразы, должны быть дисквалифицированы, включая Пьера Вебо. С декабря по февраль Колцеску и его коллеги, заслуженные арбитры уровня ФИФА, пребывали в статусе расистов (есть ли сейчас в Европе обвинение страшней? Кажется, нет). Соответственно, Вебо, Окан, Неймар, Мбаппе, Ба и другие участники товарищеского суда должны быть привлечены к уголовному суду по делу о клевете. А кому в Евросоюзе это нужно? Европейский Голем, насаждающий принципы толерантности и защиты прав, может начать громить самого себя.

Решение УЕФА оказалось взвешенным и неожиданным. Европейский футбол и так уже наигрался в борьбу с расизмом до такой степени, что сами же европейские болельщики начинают все громче выступать против навязанной идеологии.

В Англии фанатов раздражают падания на колени в память об американце Флойде, они освистывают собственных футболистов и, пока можно было приходить на трибуны до второй волны карантинов, нещадно бранили клубы за сомнительное вовлечение в политические игры. То же самое происходило на матчах в Польше, Венгрии, Швейцарии, Голландии, на играх Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кстати, в России подобная "борьба" на футбольном поле не прижилась и скорее всего, не приживётся. У нас не встают на колени в память о сомнительном персонаже, возведённом глобалистами в ранг святого. В чемпионате России играет множество футболистов из Африки и темнокожих из европейских стран. Многие из них, такие как Вагнер Лав, Халк, Жо, Промес, Жоазинью и многие другие, не только зарабатывают в России большие деньги, но и являются любимцами болельщиков. И это хорошо.