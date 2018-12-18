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Удовольствие в приоритете: Мэр штата Нью-Йорк пообещал легализовать марихуану "в рекреационных целях"

18 декабря 2018, 11:39  •  49 • В мире
Мэр штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал своим приоритетом на первые 100 дней нового года легализацию марихуаны "в рекреационных целях". Таким образом, он предлагает разрешить травку не только по медицинским показаниям, но и просто для удовольствия.
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, говоря о своих законодательных планах, назвал одним из приоритетов легализацию употребления марихуаны "в рекреационных целях".
Еще в начале 2018 года политик резко выступал против подобных мер, указывая на то, что употребление марихуаны может спровоцировать людей на эксперименты с другими наркотиками и в конечном итоге привести к зависимости.
В настоящее время из 50 штатов в 33 разрешена продажа марихуаны в медицинских целях. Это препараты, которые не вызывают опьянения и эйфории, однако оказывают обезболивающее и седативное воздействие. Марихуана в "рекреационных целях", то есть ради удовольствия, разрешена только в 10 штатах и округе Колумбия.
Комментируя свою инициативу в твиттере, Куомо указал, что сейчас в Нью-Йорке есть две параллельные уголовные системы — для богатых и для бедных. По его мнению, "легалайз" положит этому конец.

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