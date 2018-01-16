«Удовлетворить ходатайство следствия»: суд продлил домашний арест режиссёру Серебренникову на три месяца

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссёра Кирилла Серебренникова до 19 апреля. Такое же решение вынесено в отношении гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-бухгалтера организации Нины Масляевой. Кроме того, на три месяца продлён срок содержания под стражей экс-главы «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Накануне стало известно о завершении расследования по уголовному делу о хищении. Сумма ущерба выросла с 68 млн до 133 млн. О чём обвинение и защита говорили в суде — в материале RT.

Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову на три месяца. Таким образом, мера пресечения будет действовать до 19 апреля.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Серебренникову меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — заявила судья.

Как сообщает ТАСС, защита просила освободить режиссёра под залог в размере 68 млн рублей, однако суд счёл необоснованным изменение меры пресечения.

Помимо Серебренникова, под домашним арестом продолжат находиться бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер АНО «Седьмая студия» Юрий Итин. Под стражей ещё на три месяца останется экс-гендиректор «Седьмой студии» Алексей Малобродский

Во время заседания следователь СК России сообщил, что Серебренников, Итин и Малобродский за три года театрального проекта «Платформа», который реализовывала труппа «Седьмая студия», получили 43 млн рублей в виде зарплаты.

«Серебренников, Итин и Малобродский являлись идейными вдохновителями проекта «Платформа», ими было обналичено более 130 млн рублей. Помимо этого, они официально выписали себе завышенную зарплату в размере 43 млн рублей на троих», — приводит слова следователя ТАСС.

При этом, по его словам, сам проект «Платформа» существовал и реализовывался, но не все выделяемые государством деньги шли на его осуществление. «В материалах дела достаточно фактов нецелевого использования средств», — пояснил представитель Следственного комитета.

В ответ на эти обвинения режиссёр сообщил, что деньги действительно обналичивались, но тратились исключительно на проект, а не на личные нужды руководителей.

«Так работает отрасль, спектакль невозможно сделать без наличных средств. Деньги обналичивались и тратились на постановку спектаклей», — пояснил он.

© Агентство городских новостей «Москва»

133 млн рублей

Потерпевшим по делу признано Министерство культуры. Ведомство требует от фигурантов дела через суд возместить ущерб в размере 133 млн рублей.

«Минкультуры признано потерпевшей стороной. Соответственно ведомством подано исковое заявление о возмещении вреда… в 133,23 миллиона рублей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Об увеличении суммы ущерба заявила ранее адвокат Ирина Поверинова, которая представляет интересы фигурантки Софьи Апфельбаум.

«Дело в отношении моей подзащитной Софьи Апфельбаум, Кирилла Серебренникова завершено, дело (Нины. — RT) Масляевой также завершено и выделено в отдельное производство», — рассказала она агентству.

По её словам, сумма ущерба выросла после показаний Нины Масляевой. Адвокат режиссёра Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов в ходе судебного заседания заявил, что Масляева действительно обналичила 133 млн рублей, однако, по его словам, деньги были возвращены в кассу.

Единственным фигурантом, который признал свою вину в махинациях по этому делу, стала экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других подследственных. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное производство.

Бывший главный бухгалтер театральной труппы «Седьмая студия» Нина Масляева

© Агентство городских новостей «Москва»

Как заявил Серебренников, который продолжает отрицать вину, экс-бухгалтер всех оговорила.

«Масляева оговаривает нас, это лучший друг для следствия. Я не хочу никого обвинять, но следствие доверяет только её словам, словам ранее судимого человека. На очной ставке со мной она призналась, что украла у «Седьмой студии» 5 млн рублей», — заявил режиссёр.

В рамках разбирательства по делу под домашний арест заключена также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, которая подозревается в хищениях при реализации средств, выделенных на проект «Платформа». Кроме того, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.

По данным следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на финансирование которого в 2011—2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей.

Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский во время рассмотрения в Басманном суде ходатайства следствия о продлении его ареста

© Агентство городских новостей «Москва»

Предполагается, что для реализации проекта Серебренников создал АНО «Седьмая студия». По версии СК, вместе с другими обвиняемыми режиссёр разрабатывал планы мероприятий в рамках проекта, указывая заведомо недостоверные, завышенные сведения об их количестве и стоимости.