Удостоверение Штази и семейное гнездо: В Германии решили завлечь туристов "путинскими местами"

Именно в Дрездене и намереваются запустить необычный тур по местам, где когда-то бывал Владимир Путин. Об этом РИА "Новости" сообщил управляющий директор городского департамента по туризму Юрген Аманн.

Он отметил, что рассчитывает на интерес в первую очередь русских туристов, поскольку их должна заинтересовать жизнь их президента в контексте истории города Дрездена. А вот европейцы больше интересуются вопросами архитектуры и искусства.

Желающим приобрести такой необычным тур по "путинским местам" покажут, к примеру, трёхкомнатную квартиру, где некогда проживал нынешний президент России со своей семьёй. Как передаёт телеканал 360, сейчас там обитает семья Беккеров, в которой двое детей.

Покажут туристам и здание, где некогда располагалась штаб-квартира сотрудников КГБ. Теперь это офисный центр. В числе прочего расскажут посетителям про удостоверение Штази, будто бы некогда выданное Путину. По легенде, документ хранится в архивах Министерства госбезопасности.