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Удостоверение Штази и семейное гнездо: В Германии решили завлечь туристов "путинскими местами"

19 июля 2019, 23:39  •  63 • Политика
В Германии решили завлечь туристов нетривиальным ходом - обещают провести их по "путинским местам". К примеру, в Дрездене обещают показать в числе прочего семейное гнездо Путиных и рассказать про удостоверение Штази, по слухам, когда-то выданное нынешнему президенту России.
Именно в Дрездене и намереваются запустить необычный тур по местам, где когда-то бывал Владимир Путин. Об этом РИА "Новости" сообщил управляющий директор городского департамента по туризму Юрген Аманн.
Он отметил, что рассчитывает на интерес в первую очередь русских туристов, поскольку их должна заинтересовать жизнь их президента в контексте истории города Дрездена. А вот европейцы больше интересуются вопросами архитектуры и искусства.
Желающим приобрести такой необычным тур по "путинским местам" покажут, к примеру, трёхкомнатную квартиру, где некогда проживал нынешний президент России со своей семьёй. Как передаёт телеканал 360, сейчас там обитает семья Беккеров, в которой двое детей.
Покажут туристам и здание, где некогда располагалась штаб-квартира сотрудников КГБ. Теперь это офисный центр. В числе прочего расскажут посетителям про удостоверение Штази, будто бы некогда выданное Путину. По легенде, документ хранится в архивах Министерства госбезопасности.

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