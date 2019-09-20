«Удобный инструмент для «сдерживания» России»: о чём будут говорить Трамп и Зеленский на встрече в Нью-Йорке

Первая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна пройти через несколько дней на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В конце августа украинский лидер заявлял, что не намерен идти на переговоры с американским коллегой «с протянутой рукой». Однако, как считают эксперты, не стоит ожидать по-настоящему конструктивного диалога между Трампом и Зеленским, поскольку Украина остро нуждается в финансовой помощи. Аналитики допускают, что глава Белого дома, пользуясь зависимым положением Киева, может разыграть «украинскую карту» в собственных политических целях — в том числе для «сдерживания» России.

Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом должна пройти уже через несколько дней на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По некоторым данным, переговоры намечены на 25 сентября, а их ориентировочная продолжительность составит 45 минут.

О предстоящем контакте лидеров двух стран сообщили также в Белом доме. Там отметили, что этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между Зеленским и вице-президентом США Майком Пенсом.

В тексте распространённого заявления отмечается, что во время недавней встречи Пенса с украинским президентом представитель администрации США подтвердил «непоколебимую приверженность» Вашингтона суверенитету и территориальной целостности республики.

Белый дом, Вашингтон, США

Reuters

© Sarah Silbiger

Напомним, Зеленский должен был встретиться с Трампом в начале сентября в Варшаве, где в то время проходили мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Однако переговоры сорвались, поскольку глава Белого дома отменил свою поездку в Польшу из-за надвигавшегося на Соединённые Штаты урагана «Дориан».

Стоит отметить, что в преддверии визита в Польшу Зеленский рассказал журналистам о своём видении запланированной встречи с американским президентом.

«Мы не пойдём к ним с протянутой рукой. Мы предлагаем инвестировать в страну. Нам нужны более дешёвые деньги», — заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

Кроме того, политик перечислил интересующие Киев темы диалога, назвав среди них энергетику и развитие оборонной промышленности.

«Мы готовы обсуждать бизнес. Есть ещё вопросы международных отношений, в которых США нас поддерживают», — заявил тогда Зеленский.

В Киеве давно ждут возможности для новой администрации поговорить напрямую с американским президентом: ещё в начале июня пресс-служба Зеленского сообщила о приглашении посетить США, якобы поступившем со стороны Белого дома. Однако встреча так и не состоялась.

Украинское вмешательство

Эксперты отмечают, что, говоря о нежелании идти на переговоры с Вашингтоном «с протянутой рукой», Владимир Зеленский, скорее всего, намекает на политику своего предшественника Петра Порошенко.

Бывший президент Украины выстраивал свои отношения с американскими партнёрами на постоянных просьбах, претендуя на безвозмездную поддержку со стороны Вашингтона. Так, в сентябре 2014 года Порошенко заявил, что Украине нужно «больше оружия, как летального, так и нелетального», и попросил США помочь с поставками. Он также обратился тогда к американскому конгрессу с просьбой предоставить Украине особый статус союзника НАТО без членства, а также расширить санкции против России.

На протяжении нескольких лет Порошенко настойчиво требовал, чтобы США бесплатно передали ВСУ партию ПТРК Javelin. В конечном итоге это было сделано, но при условии, что оружие не будет использоваться в зоне соприкосновения сторон в Донбассе.

Однако говорить о больших объёмах поддержки Украины со стороны США не приходилось — помимо партии ПТРК, Киеву удалось получить в качестве помощи несколько списанных патрульных катеров, восстановление которых потребует дополнительных вложений.

Как отмечают эксперты, отношения Петра Порошенко с администрацией Дональда Трампа не мог не омрачать тот факт, что во время президентской кампании украинские власти горячо поддерживали Хиллари Клинтон. Также в команде Порошенко до последнего не хотели верить в победу Трампа, опасаясь, что он пересмотрит курс на поддержку Киева.

Кроме того, украинские чиновники сыграли негативную роль в предвыборной кампании Трампа, обнародовав компромат на главу его предвыборного штаба Пола Манафорта. Утверждалось, что политтехнолог, работавший в прошлом на Украине, был причастен к налоговым махинациям, отмыванию денег, даче ложных показаний и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Кроме того, Манафорта заподозрили в связях с российскими спецслужбами. Эту историю использовали политические противники Трампа для того, чтобы обвинить его в «сговоре» с российскими властями, а Манафорта американский суд в итоге приговорил к 7,5 года тюрьмы.

Интересно, что теперь у Трампа появился аналогичный «козырь», поскольку в мае 2019-го тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что вмешательство в американские выборы 2016 года осуществлялось с территории Украины, но занимались этим американские граждане.

Пол Манафорт

Reuters

© Eduardo Munoz

«Фактор Коломойского»

Не меньший интерес для действующей администрации Белого дома может представлять расследование коррупционных преступлений Хантера Байдена — сына соперника Трампа на предстоящих выборах. Как удалось ранее выяснить изданию The Hill, украинская Генпрокуратура подозревала Байдена-младшего в получении крупных сумм от компании Burisma Holdings, работавшей на Украине. В тот же период сам Джо Байден якобы смог свернуть расследование преступлений сына, добившись увольнения украинского генпрокурора Виктора Шокина.

По версии The Washington Post, Дональд Трамп постарается максимально использовать эту историю для того, чтобы скомпрометировать соперника по избирательной кампании. Для этого глава Белого дома может надавить на украинского президента, потребовав начать расследование действий Джо и Хантера Байденов, считает издание. Отметим, что ранее эксперты высказывали в беседе с RT похожие предположения.

В то же время в окружении Владимира Зеленского есть неугодные американской стороне личности. Так, адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани даже отменил весной свою поездку в Киев, заявив, что Зеленский окружён врагами Трампа. Политологи считают, что в число таких «врагов» мог быть включён олигарх Игорь Коломойский, к аресту которого ранее призывал Джулиани и в отношении которого, по данным американских СМИ, ФБР инициировало расследование.

По мнению экспертов, предполагаемые связи между Коломойским и Зеленским весьма тревожат американскую администрацию.

«Важно отметить, что именно американское посольство поспособствовало тому, чтобы Порошенко избавился в своё время от олигарха, которому пришлось на несколько лет покинуть Украину. По-видимому, Коломойский как-то связан с Демократической партией США», — пояснил в беседе с RT директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Подобной точки зрения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, «фактор Коломойского» не лучшим образом отражается на отношениях Киева и Вашингтона, поскольку Зеленский вряд ли станет оказывать давление на олигарха, который, возможно, помог ему прийти к власти.

Однако, как предположил источник RT в украинском МИД, Белый дом в обмен на поддержку может потребовать от Киева предпринять целый ряд шагов, включая давление на Коломойского, а также предоставление негласных преференций американским компаниям при приватизации крупных предприятий и продаже земли.

«Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на востоке страны. Зеленский хочет привлечь США к «нормандской четвёрке», поскольку понимает, что Германия и Франция уже устали от позиции Киева и требуют компромисса», — отметил собеседник RT.

Финансовый вопрос

Напомним, на днях глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на реализацию так называемой формулы Штайнмайера, которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины. Однако вскоре полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что украинская сторона отказалась подписать необходимые документы.

Боевые действия в Донбассе. Архивное фото

Reuters

© Alexei Chernyshev

По информации источника RT в партии «Слуга народа», Владимир Зеленский был бы готов пойти на уступки в переговорах по Донбассу ради прекращения военных действий, но исполнение Минских соглашений тормозится из-за позиции американских партнёров.

«Насколько мне известно, США обеспокоены возможным улучшением отношений между Украиной и Россией, а главное — между Россией и странами ЕС. Этот вопрос Зеленский и намерен обсудить с Трампом. В отличие от Порошенко, Зеленский против гибели украинских граждан в обмен на геополитические преференции со стороны западных партнёров. Переговоры Трампа и Зеленского будут непростыми», — считает собеседник RT.

Однако, по мнению Михаила Погребинского, у президента Украины нет пространства для манёвра в переговорах с американским лидером — Киев остро нуждается в финансовой поддержке извне.

«Зеленский говорит красивые слова о конструктивных переговорах, но они невозможны, поскольку Украине позарез нужны деньги, чтобы обслуживать свой долг. Если МВФ не выделит очередной транш, Киев и команду Зеленского ждёт катастрофа, государство просто схлопнется», — утверждает Погребинский.

Аналогичного мнения придерживается Богдан Безпалько. По его словам, хотя Зеленский и заявляет, что не намерен идти на переговоры «с протянутой рукой», избежать этого ему вряд ли удастся.

«Украине нужно отдавать едва ли не 40% от национального дохода на обслуживание долгов. И Зеленскому надо как-то решать проблему поиска этих средств, поскольку большого притока инвестиций в украинскую экономику не наблюдается», — напомнил Безпалько.

По его прогнозу, Зеленскому пока не стоит рассчитывать на укрепление связей с главой Белого дома, но в то же время Киеву можно не опасаться утраты поддержки со стороны США.

«Соединённые Штаты продолжат поддерживать нынешний украинский режим, видя в нём удобный инструмент для «сдерживания» России. Чтобы Вашингтон отказался от этой тактики, американская политическая сфера должна пережить перестройку. Пока же в обозримом будущем Белый дом продолжит поддерживать страны, из которых США хотят сформировать пояс враждебности вокруг России», — подытожил Безпалько.