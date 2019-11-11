Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Даже Тереза Мэй справилась бы лучше": Борис Джонсон начал избирательн...
«Миниатюрная модель третьей мировой»: Асад о конфликте в Сирии, политике США и м...
Зеленский заявил о разработке закона о всеукраинском референдуме
MI5 выступила против "русских хакеров": Британские спецслужбы проводят...
Главная / В России

«Удобное, мощное и неприхотливое оружие»: генеральный конструктор концерна «Калашников» — об эволюции АК-47

11 ноября 2019, 15:24  •  105 • В России
Михаилу Калашникову удалось реализовать в автомате АК-47 наиболее оптимальные технические решения своего времени, что сделало эту винтовку надёжной и востребованной во всём мире. Такой точки зрения придерживается главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев. В дни, когда Россия отмечает 100-летний юбилей легендарного оружейника, главный конструктор дал интервью RT, в котором рассказал, как изменился за прошедшие 70 лет знаменитый автомат.
 
© Ilya Naymushin/Reuters
 

— Самым известным изобретением Михаила Тимофеевича Калашникова является автомат АК-47. Вокруг этого изделия не прекращаются споры. В частности, высказывается мнение, что Калашникова вдохновила немецкая штурмовая винтовка StG 44 Хуго Шмайссера и он даже позаимствовал некоторые конструкционные решения. Не могли бы вы поставить точку в этой дискуссии? Является ли АК-47 полностью оригинальной разработкой?

— Да, действительно, существует очень много разных версий и споров относительно авторства автомата АК-47. Однако для оружейных специалистов этот вопрос закрыт. Морфологический анализ показывает, что все элементы конструкции АК-47 и StG 44 выполнены на разных компоновочных решениях. В частности, это узел запирания, поворотный затвор у АК и перекос затвора у StG44. У АК-47 иной спусковой механизм, другая схема сборки-разборки, крепления основных элементов и направляющих подвижной системы. 

Часто можно встретить мнение, что магазин АК-47 идентичен магазину StG 44. Они действительно похожи, например, продольной формой положения рёбер, причём ребра на магазине АК-47 появились позднее. В АК-47 нет ни одного элемента, который был бы копией западных образцов. При кажущейся одинаковости автомат Калашникова и StG 44 конструктивно и компоновочно — две абсолютно разные, не связанные между собой системы.

— И всё же многие удивляются, как молодой изобретатель без профильного образования смог создать такое гениальное оружие, так точно угадать концепцию автомата для пехотинца. У вас есть ответ на этот вопрос?

— Безусловно, это удивительный феномен. Михаил Тимофеевич обскакал маститых и опытных конструкторов, целые научные коллективы, которые занимались проектированием подобного оружия. Михаил Тимофеевич создал беспрецедентный по надёжности и качеству образец.

Я думаю, что Калашников — самобытный гений, а гении, как известно, рождаются нечасто. Что, по сути, сделал Михаил Тимофеевич? В АК-47 он скомпилировал наиболее оптимальные технические решения, которые на тот момент существовали, но никто не смог их реализовать в единой системе.

Тем не менее АК-47 — это полностью оригинальное изделие.

Но, естественно, что автомат Калашникова создавался не в вакууме, а на основе опыта применения отечественного и зарубежного стрелкового оружия. По-другому просто не могло быть. Солдату требовалось удобное, мощное и неприхотливое оружие. И гений Калашникова подарил его советской армии. 

— Преимуществами автоматов Калашникова являются простота конструкции, надёжность, безотказность, быстрая обучаемость бойца. Какую эволюцию прошёл АК, насколько сильно он изменился за семь десятилетий?

— Хочу отметить, что АК-47, который мы знаем сейчас, и тот АК-47, который был представлен на испытания, это разные изделия, хотя они и очень похожи друг на друга. Я напомню, что АК-47 вышел на испытания в 1947 году, а был принят на вооружение в 1949 году. 

Достоинства автомата Калашникова, сделавшие его всемирно популярным, проявились не сразу, и это был результат работы не только Михаила Тимофеевича. Автомат дорабатывал большой коллектив конструкторов и технологов. Его требовалось довести до уровня высочайшей надёжности, качества, безопасности и безотказности. 

  • Михаил Тимофеевич Калашников в молодые годы
  • © kalashnikovgroup.ru

При этом неправильно говорить, что АК-47 получился без каких-либо недостатков. Например, по итогам опытной эксплуатации штампованная коробка показала низкую надёжность и невозможность обеспечения многих параметров. В результате было принято решение заменить коробку на фрезерованную. Правда, потом вернули штампованную, чтобы уменьшить массу оружия. 

Я бы сказал, что автомат Калашникова приобрёл свои лучшие качества к концу 1950-х годов в виде АКМ. Именно в нём были в полной мере реализованы принципы высочайшей надёжности, которыми славится автомат Калашникова.

Следующей вехой в эволюции автомата Калашникова несомненно стал АК-74. С целью улучшения показателей кучности и устойчивости автомата при автоматической стрельбе произошёл переход на малоимпульсный патрон калибра 5,45х39 мм. АК-74 полностью отвечал потребностям своего времени. Он имел ряд исполнений и позволял военнослужащим разных подразделений выполнять специализированные задачи. 

Сейчас на вооружении российской армии стоит автомат АК-74М, в котором деревянные детали (приклад, цевьё, ствольная накладка и пистолетная рукоятка) заменены на пластмассовые. Автомат имеет складной приклад и боковую планку для крепления разнообразных оптико-электронных приборов. 

— После распада Советского Союза были созданы «сотые» и «двухсотые» серии АК, которые принято относить к новым поколениям автомата Калашникова. Что нового появилось в них?

— АК-74М стал прародителем «сотой» серии (АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105). Это автоматы под три самых популярных в мире патрона — 5,45х39 мм, 7,62х39 мм и 5,56х45 мм, а также их укороченные варианты.

Позже на основе «сотой» серии была создана «двухсотая». Здесь мы вплотную подошли к решению задачи по адаптации оружия под антропометрические данные бойца и комплекты носимой экипировки, которые поставляются в войска. В частности, военнослужащие получили возможность регулировать длину приклада, а также в зависимости от решаемых задач устанавливать на нём широкий перечень дополнительного оборудования —приборы прицеливания, рукоятки удержания, фонари, сошки и многое другое. 

По кучности и другим боевым параметрам образцы «сотой» и «двухсотой» серий не отличаются. Преимущество «двухсотой» серии (АК-200, АК-201, АК-202, АК-203,АК-204, АК-205) заключены, прежде всего, в улучшенной эргономике. 

За рубежом наши новые автоматы были впервые продемонстрированы на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. В марте этого года в Индии заработал завод по производству АК-203.

  • Михаил Тимофеевич Калашников
  • РИА Новости
Сканер безопасности: в России разработали технологию для упрощения контроля за перевозом взрывчатых веществ

Ещё одна наша перспективная разработка — это автоматы АК-12 и АК-15 калибра 5,45 мм и 7,62 мм соответственно. Новые автоматы, сохранив фирменные черты оружия Калашникова, приобрели повышенные боевые характеристики, улучшенную эргономику, совместимость с современными прицельными комплексами для работы днём и ночью. 

В автоматах реализован принцип «вывешенного ствола», позволивший улучшить кучность. В перспективе эти образцы могут заменить на вооружении отечественных силовых ведомств все предыдущие поколения автоматов Калашникова, от АКМ и АКМС до АК-74М и автоматов «сотой» серии.

Если говорить о качестве пробивного действия новых автоматов, то этот показатель зависит от характеристик применяемого боеприпаса. 

— Журнал Popular Mechanics сообщил, что Пентагон намерен перевести вооружённые силы с патрона 5,56 мм на 6,8 мм для повышения пробиваемости. Принимая на вооружение АК-74 под патрон 5,45 мм, СССР фактически отказался от калибра 7,62 мм. АК-12, который с 2018 года поставляется в российскую армию и Росгвардию, также имеет калибр 5,45 мм. Есть ли, на ваш взгляд, смысл вернуться к старому доброму 7,62 мм?

— Переход СССР в 1970-е годы на малоимпульсный калибр 5,45 мм был вызван необходимостью улучшить кучность автоматической стрельбы, так как этот вид огня до сих пор является основным для автоматического оружия.

Напомню, что первый в мире автомат создал российский конструктор Владимир Григорьевич Фёдоров, причём под промежуточный патрон калибра 6,5 мм. Это произошло ещё в период Первой мировой войны. Я говорю это к тому, что дискуссии вокруг выбора подходящего калибра для автоматической стрельбы идут очень давно и решения, которое нивелировало бы все проблемы, не существует. 

Переход на калибры 6,8 мм или 7,62 мм позволит увеличить эффективную дальность стрельбы и бронепробитие, но ухудшит показатели кучности при стрельбе автоматическим огнём. Решение по выставлению приоритетов в этом вопросе находится в компетенции армии. 

  • Стрельба из АК-74М
  • © Vitaly V. Kuzmin

 Ваш новый автомат АК-308 как раз изготовлен под калибр 7,62 мм, это натовский винтовочный патрон. Расскажите, зачем понадобилось его создание?

— Данное изделие — это выражение нашего концептуального взгляда на применение стрелкового оружия. АК-308 мы позиционируем как автоматическую винтовку, основным режимом огня которой является одиночный. Конечно, она может вести автоматический огонь, но эта опция предусмотрена на экстренные случаи. 

В планах концерна продвигать АК-308 на экспорт. В то же время мы рассчитываем на интерес к этому оружию со стороны российских заказчиков. Это новый вид оружия, который в нашем представлении подойдёт для выполнения современных боевых задач. Я не исключаю, что в будущем произойдёт определённый пересмотр концепции применения автоматического оружия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 15:24
«Это тянет только на дисциплинарное взыскание»: дело против уральского акушера-гинеколога прекращено
10 ноября 2019, 21:39
Путин — Пахмутовой: Вы своими тёплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь
10 ноября 2019, 10:09
«Довести до совершенства»: как российский ВПК повышает точность неуправляемых авиабомб
11 ноября 2019, 15:24
«Удобное, мощное и неприхотливое оружие»: генеральный конструктор концерна «Калашников» — об эволюции АК-47
10 ноября 2019, 21:39
"Про издевательства не сказал ни один": Депутат Госдумы рассказал о поездке в часть под Читой, где солдат расстрелял сослуживцев
10 ноября 2019, 15:09
Политолог: Рассуждая о «покорении Калининграда», в НАТО пытаются решить внутренние проблемы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2019, 17:24
Британцы в восторге от русских: Парад на Красной площади обсуждают The Daily Mail
05 ноября 2019, 00:24
Как бы Лукашенко не упирался - Белоруссия станет частью России (Ростислав Ищенко)
07 ноября 2019, 13:54
Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
05 ноября 2019, 13:09
«Подменяют понятия»: на Украине заявили о готовности к приостановке транзита газа из России
07 ноября 2019, 07:39
На Белорусском ТВ начали мочить Россию (Telegram. Обзор)
05 ноября 2019, 03:39
Зачем Украина именно сейчас потребовала вернуть корабли: Дипломат раскрыл план Киева
07 ноября 2019, 04:24
Осталось две недели: Кабмин Украины устал ждать марта, чтобы запретить ввоз вагонов из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.