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Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на место

25 сентября 2021, 14:35  •  321 • Политика
Фото: pixabay.com
Москва и "Газпром" своих обязательств не нарушали
В последнее время в Германии со стороны политиков и СМИ звучат обвинения в адрес России о том, что Москва завышает стоимость голубого топлива и ограничивает его поставки в Европу. Немцы уверены, что Россия хочет "заморозить" жителей этой части мира. Все это обескураживает и удивляет. Сергей Нечаев, посол России в ФРГ, ответил Германии на претензии из-за цен на газ.
Дипломат отметил, что обвинения в невыполнении "Газпромом" обязательств – это фейки и вбросы против России. 
Посол РФ в ФРГ указал на то, что за полвека сотрудничества с Европой Россия ни разу не использовала газ как энергетическое оружие. По его словам, "Газпром" не уменьшал и не ограничивал продажу голубого топлива европейцам. Он напомнил, что большую часть сырья Европа покупает по контрактам, на которые колебания цены на газ не влияют. Нечаев также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Берлина по газу – это успешный проект.
По его мнению, все люди, которые мыслят здраво, понимают, что на пути к зеленой экономике ФРГ без газа как переходного сырья не справиться. Именно для этого появился проект "Северного потока – 2". 
Нечаев также пояснил, что из-за законов рынка зарубежные поставщики топлива отправили его в Азию, а не Европу, где цены ниже. А европейцы сидели и ждали, пока стоимость газа опустится, и не пополнили запасы своих хранилищ.
"Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?" – возмутился Нечаев в комментарии немецкому агентству RND, передает РИА "Новости".  
Ранее претендент на место Ангелы Меркель, кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналене Бербок заявила, что хочет предотвратить поставки газа по "Северному потоку – 2". Тем временем цена за тысячу кубометров газа достигла почти тысячи долларов. 

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