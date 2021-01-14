Удивительный мир жизни в США: "У нас нет денег вообще... дайте что угодно!"

Американская правящая элита в конце 2020-го вдруг обнаружила, что народ в США живёт в ужасающих условиях: ни постоянной работы, ни заначек на "чёрный день", ни авто и недвижимости, какие можно было бы продать.

"Вся нация закредитована под крышечку", - пишет автор Telegram-канала "Ватник в Америке".

Он признался, что открывает для себя удивительный мир жизни в США, когда люди живут в минус. Зарабатывая, к примеру, шесть тысяч долларов в месяц, тратят на 200-500 баксов больше. И так продолжается годами. Большая часть средств, разумеется, уходит на платежи за дом и машину, на страховки и продукты.

По словам автора поста, он общается как минимум с двумя семьями, чьи долги перед банком составляют уже десятки тысяч долларов. И таких американцев очень и очень много. Как только оказывается 40-50 тысяч долларов со знаком минус на счёте, запускается процедура банкротства. Кредитная история портится, но долги-то списываются. Есть те, кто проворачивал подобное по 2-3 раза.

Жена автора поста часто посещает региональные паблики в "Фейсбуке". Под Рождество десятки людей писали просьбы о помощи.

"Люди создавали посты и прямо писали: "У нас нет денег вообще, детям просто нечего дарить, дайте ЧТО УГОДНО, хоть штаны, а хоть футболу на подарок", - говорится в посте Telegram-канала.

Причём эти примеры приведены из жизни людей штата Вашингтон, где средняя зарплата составляет 90 тысяч долларов в год (6 637 185 миллионов рублей), хотя в большинстве других штатов США народ получает 55-60 тысяч.

А пост под названием "Раздача денег 2.0" начался с упоминания двух стимулирующих выплат, которые получили все американцы к Новому году. И сейчас Джо Байден уже анонсировал третью - вполне вероятный бонус от государства.