«Удивительные вещи на грани фантастики»: МИД России указал на нестыковки в ситуации вокруг Навального

В МИД России назвали «удивительной вещью на грани фантастики» факт, что никто из окружения Навального, якобы отравленного «Новичком», не пострадал. Министерство подчеркнуло, что Россия сразу же заняла максимально транспарентную позицию по ситуации с Навальным, однако получила категорический отказ правительства ФРГ от сотрудничества в установлении причин произошедшего.

МИД России прокомментировал нестыковки в ситуации с Алексеем Навальным и отметил, что действия Германии в ситуации с блогером были настолько отлаженными, что навели на размышления, не является ли инцидент постановкой «на тему мистического применения химического оружия».

В ведомстве, в частности, указали на оперативно заявленную на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать Навального на лечение в Германию, присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера, а также подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, «чьим «гостем» был объявлен указанный «пациент».

«Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — отметили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство также назвало факт невредимости окружения Навального, якобы «отравленного» «Новичком», «удивительной вещью на грани фантастики».

«Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших «отравленного» Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолёта, которые, по логике, должны были бы серьёзно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики», — подчеркнули в МИД РФ.

Министерство напомнило, что Россия в деле блогера сразу же заняла максимально транспарентную позицию, однако получила категорический отказ правительства ФРГ от сотрудничества в установлении причин произошедшего.

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«Фактически с первого дня Берлин перешёл к «мегафонной» дипломатии, развязав широкую кампанию по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России. Активное участие в ней приняли евроатлантические союзники и штаб-квартиры НАТО и Евросоюза, требующие проведения некоего «независимого международного расследования» под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве обратили внимание, что принятые техническим секретариатом ОЗХО «подготовительные меры», а также поддержание постоянного контакта с Берлином указывают на его предвзятость и ангажированность.

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с Навальным, назвал ответы Берлина на запросы российской стороны «несуразными» и добавил, что в ОЗХО, куда Москва также направила запрос, ей «несколько дней морочили голову». Министр напомнил, что Россия официально запросила у ФРГ консульский доступ к Навальному, являющемуся российским гражданином, однако не получила ответа. Кроме того, Германия до сих пор не предоставила каких-либо доказательств того, что Навальный якобы был отравлен веществом группы «Новичок».

25 сентября заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц в ходе брифинга сообщила, что представительство Германии в ОЗХО получило ноту России с требованием предоставить исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным.

«Могу подтвердить, что немецкое представительство ФРГ в ОЗХО получило вчера российскую ноту по ситуации с отравлением Алексея Навального, оно ответит на эту ноту в рамках соответствующих положений конвенции о запрещении химического оружия, которые предусматривают для этого срок в десять дней», — приводит её слова РИА Новости.

На вопрос RT Deutsch о том, почему власти Германии до сих пор отказываются протестировать сопровождавших Навального лиц, в особенности врачей и пилотов самолёта из Омска в Берлин на наличие следов «Новичка», учитывая его высокую поражающую способность, Фиц заявила: «У меня нет информации по данному вопросу, поскольку в настоящее время нет необходимости предпринимать в этом деле какие-либо иные шаги, кроме тех, которые уже были предприняты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Навального, подчеркнул, что химическое оружие на территории России было уничтожено и Москва выполнила свои обязательства в рамках соответствующей конвенции. Отвечая на вопросы журналистов, Песков добавил, что для того, чтобы испытывать беспокойство о применении кем-либо химического оружия, нужно получить необходимые факты.

«Пока наши специалисты не имеют такой возможности. Все исследования, которые проводятся в этой связи, не подтверждают этот факт. Вместе с тем мы знаем, что наши коллеги в Берлине, в Париже, в Стокгольме утверждают, что у них такие подтверждения есть. Чтобы двигаться дальше, нам необходимо получить информацию, которой располагают наши коллеги в упомянутых столицах», — пояснил Песков.

Тем временем комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне направила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле обращение с предложением создать совместную рабочую группу для парламентского контроля за ходом расследования инцидента с Навальным, передаёт РИА Новости. В обращении комиссии указано, что массированная дезинформационная кампания по поводу якобы причастности российской стороны к «отравлению» блогера носит спланированный характер и причиняет ущерб развитию отношений двух стран.