|
Удивительное рядом: Существо с тысячью ног оказалось баснословно дорогим деликатесом
09 сентября 2020, 15:10 • 177 • В мире
Найденное жителем Уэльса на берегу моря жуткое существо сначала безмерно напугало его - у животного было не менее тысячи ног, и оно было очень большим. Но оказалось, оно не только неопасное, но и является баснословно дорогим деликатесом.
Как рассказала британская The Sun, Мартин Грин из Уэльса обнаружил во время прогулки по берегу Ирландского моря странное существо. Оно напоминало осьминога, но вместо щупалец извивались тысячи раковин.
Мужчина и его близкие поначалу очень перепугались, но затем решили воспользоваться поиском в интернете. Оказалось, что учёным это существо знакомо - вернее, это целая колония гусиных ракушек, которые живут как один организм, прикрепляясь к коряге или обломку камня.
Мало того - эти необычные ракушки, а точнее их обитатели, в некоторых странах считаются настоящим деликатесом. Например, в Испании их продают по 25 фунтов за штуку - это примерно 2500 рублей. Разумеется, в каждой стране свои странности - например, в Южной Корее очень любят жареных личинок шелкопряда. "Экспресс газета" рассказала однажды, как это блюдо попробовала Юлия Барановская - впечатления от понтэги оказались непередаваемыми.
История умалчивает, что стало с найденным Грином "тысяченогом", но валлиец успел сделать немало фотографий, которые теперь удивляют пользователей интернета.
177
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 сентября 2020, 18:25
|
07 сентября 2020, 09:05
|
03 сентября 2020, 03:20
|
06 сентября 2020, 07:25
|
02 сентября 2020, 18:10
|
06 сентября 2020, 12:55
|
03 сентября 2020, 08:50