Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты м...
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
Главная / Аналитика

Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну"

04 февраля 2022, 09:40  •  110 • Аналитика
© РИА Новости / Евгений Биятов
Стенд телеканала Deutsche Welle. Архивное фото
"Немецкая волна" (Deutsche Welle, DW), федеральное государственное учреждение ФРГ начало радиовещание на СССР в 1962 году. В советские времена коротковолновый радиосигнал то подвергался глушению, то нет, затем, уже в российскую эпоху, технически устаревшее радиовещание закончилось, сменившись интернетом и спутником. Сегодня же, под 60-летний юбилей федерального учреждения шеф московского бюро "Немецкой волны" Юрий Решето получил от МИД России официальное предписание закрыть корпункт до 09:00 пятницы и вернуть аккредитации сотрудников.
Похоже, решимость аккредитующей стороны была для немецких (в основном — фактически русских) сотрудников DW полной неожиданностью. "Российские-де власти не посмеют нас закрыть". Хотя 2 февраля, в среду, МИД России опубликовал сообщения для СМИ, казалось бы, не оставляющие места для иллюзий. В порядке ответных мер на запрет в Германии телеканала RT DE российская сторона объявила, что имеет в виду:
а) закрытие корпункта DW;
б) прекращение аккредитации всех сотрудников бюро DW;
в) прекращение спутникового и иного вещания DW на территории России;
г) инициирование рассмотрения вопроса о признании DW иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента;
д) запуск процесса формирования не предназначенного для публикации перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE, которым будет запрещен въезд на территорию России.
Это нельзя назвать вероломным нападением. Восемнадцатого января сего года, во время визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Москву, на Смоленской площади ей было объявлено, что дело идет к зеркальным мерам — как вы с RT DE, так и мы с DW. На то, чтобы отворотить, было дано две недели, после чего обещание было исполнено.
Возможно, фрау Бербок расценила предупреждение Сергея Викторовича Лаврова как 257-е китайское предупреждение. "Москва выражает озабоченность и даже недовольство закрытием RT DE — так она по разным случаям выражает озабоченность, но дальше пустых речей у нее не пойдет, нечего и придавать значение".
Но вчера выяснилось, что речи были не пустыми. Вообще говоря, искусство дипломата заключается в том, чтобы оценить серьезность озабоченности, которую выражает партнер, и готовность его к решительным действиям. Ибо одно дело — проявлять непоколебимую, но осознанную решимость на фоне ясных предупреждений, и другое дело — неправильно оценить степень озабоченности собеседника. Чья позиция есть явственное "Здесь вам не тут". В последнем случае налицо неполное служебное соответствие.
Причем здесь дело не в том, нравится партнерам такое ужесточение российской политики или не нравится. Возможно, они чрезвычайно недовольны. Но уже как минимум год такое ужесточение имеет место. В прошлом январе Алексей Анатольевич Навальный тоже полагал, что не посмеют и утрутся, — и вместе с приверженцами был крайне разочарован, когда посмели соблюсти нормы УПК. Положим, сейчас речь идет не о писаных нормах, но о нормах "на основе взаимности". Однако взаимность в международных отношениях (иногда ее еще называют законом талиона, "око за око, зуб за зуб") есть очень старинное установление. И если нет сил, как хочется уязвить партнера (например, заткнув ему рот), всегда следует помнить, что и у партнера могут затычки найтись.
Разумеется, бывает отменное простодушие из серии "А нас-то за что?" Когда гендиректор DW герр Лимбур считает, что "меры, предпринятые российскими властями, ни в какой степени не понятны и представляют собой чрезмерную реакцию" (хотя если даже реакция и чрезмерна, она не сказать чтобы была совсем непонятна), а Немецкий союз журналистов (DJV) призывает правительство ФРГ "громко опротестовать этот акт цензуры" (как насчет громкого протеста против акта цензуры в отношении RT DE?), то эти звучные заявления свидетельствуют о полном незнании, как действуют дипломатические ведомства в случае принятия зеркальных мер.
Дипломатические обычаи не дураками придуманы, а если нынешние журналисты и политики про эти обычаи даже и не слыхали — что ж, пускай следуют завету вождя мирового пролетариата "Учиться, учиться и еще раз учиться".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


110
Источник
Похожие новости
03 февраля 2022, 09:10
Большие политические игры в Пекине: кто приехал на открытие Олимпиады
01 февраля 2022, 09:20
Как далеко готов зайти Запад в своей борьбе с Россией
03 февраля 2022, 09:10
Европа готова и дальше назло России морозить уши
03 февраля 2022, 20:15
Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО
01 февраля 2022, 09:20
Украина ставит опасные атомные рекорды
03 февраля 2022, 09:10
Джордж Сорос требует власти над миром
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 02:40
От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и в...
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 02:40
Китайский полицейский пережил четыре нелёгкие минуты: Такие испытания под силу не каж...
04 февраля 2022, 06:45
Секретарь СНБО поставил крест на "возвращении" Крыма. Но с оговоркой
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2022, 07:40
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоатома" напугало депутата Рады
29 января 2022, 00:15
Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих
30 января 2022, 08:55
Украине придётся пойти на "величайшее предательство": Когда Киев начнёт переговоры с Россией
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
29 января 2022, 02:35
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
31 января 2022, 13:30
"Все, кто за Россию, валите": План Киева по захвату Донбасса раскрыл политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.