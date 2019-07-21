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Удерживали два дня: что известно об изнасиловании россиянки в Испании

21 июля 2019, 01:24  •  14 • В мире
В Испании задержаны двое граждан Румынии, подозреваемых в изнасиловании 25-летней россиянки, сообщают местные СМИ. По словам пострадавшей, которую цитируют испанские издания, её два дня удерживали против воли и подвергали сексуальному насилию. В российском посольстве в Мадриде заявили, что в генконсульство в Барселоне обратилась россиянка с просьбой выдать документы для возвращения на родину, ей оказали помощь.
 
Reuters © Yves Herman
 

Каталонская полиция задержала двух человек, подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки в Барселоне. Наряду с ними арестована гражданка Испании, которую правоохранительные органы считают причастной к этим событиям, сообщает El Periodico.

По информации издания, возраст пострадавшей — 25 лет.

Как пишет газета, полиции стало известно об инциденте 16 июля, когда прохожие заметили на улице растерянную женщину, просившую о помощи. По информации издания, на её теле были гематомы, а изо рта шла кровь.

Пострадавшую направили в больницу. Врачи заподозрили, что женщина подвергалась сексуальному насилию, и сообщили об этом в полицию. Там начали устанавливать обстоятельства происшествия.

Первые показания пострадавшей были несвязными, однако позднее она смогла рассказать, что с ней произошло. По словам россиянки, которые приводят испанские СМИ, она не помнит, каким именно образом попала в место, где её изнасиловали.

Она смогла рассказать, что уснула на остановке на автовокзале Estacio del Nord в Барселоне и проснулась от того, что кто-то наносил ей удары.

По словам жертвы, её отвели на пустырь и держали там на протяжении двух дней, подвергая сексуальному насилию. Она отметила, что место напоминало импровизированный лагерь, где проживали удерживавшие её лица. Позднее женщине удалось сбежать.

Утром в пятницу полиция задержала двух подозреваемых в изнасиловании, которыми оказались граждане Румынии. Также в рамках расследования арестована женщина, гражданка Испании, которую подозревают в незаконном удержании пострадавшей россиянки.

Как пишет La Vanguardia, полиции удалось отыскать мать пострадавшей. По информации издания, она проживает в курортном городе Бенидорм. По словам жертвы, они с матерью находились на отдыхе вместе, но между ними возникла ссора.

В свою очередь, мать пострадавшей от насилия женщины заявила, что не знала о пребывании дочери в Барселоне и считала, что та улетела в Россию.

По информации El Pais, девушка действительно планирует улететь в Россию в ближайшее время и полиция намерена зафиксировать её показания для последующего применения в суде.

  • Автовокзал Estacio del Nord в Барселоне
  • globallookpress.com
  • © Boensch, B.

По информации РИА Новости, накануне молодая россиянка обратилась за помощью в генконсульство РФ в Испании, где ей оказали поддержку.

«Детали обращения раскрывать не можем, но вся необходимая помощь соотечественнице была оказана. Сотрудники генконсульства также находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Испании по этому вопросу», — сообщили в посольстве России в Мадриде.

Дело об изнасиловании россиянки на Сейшелах

Напомним: в феврале 2019 года суд на Сейшелах закрыл резонансное дело об изнасиловании российской туристки Анны Карабаш в пятизвёздочном отеле.

Инцидент произошёл ещё в 2017 году. Карабаш находилась в пресс-туре в отеле на Сейшелах. По её словам, ночью на её виллу проник уборщик, вооружённый ножом.

По информации РИА Новости, уборщика арестовали, затем выпустили под залог и снова взяли под стражу после того, как он, обнажённый, забрался в дом к местной жительнице. Впоследствии по делу состоялось несколько заседаний.

Представители отеля, где произошёл инцидент, утверждали, что изложенная россиянкой версия не подтверждается записями камер наблюдения. Вместе с тем защита Карабаш настаивала, что в суде данные камер не были представлены вовсе и якобы не был опрошен полицейский, который вёл первый допрос подозреваемого, а также пропали первые признательные показания насильника.

Впоследствии дело было закрыто за отсутствием состава преступления по ходатайству защиты, нанятой для обвиняемого владельцами отеля. По словам PR-директора сети отелей Six Senses Бенчаван Судикам, компания передала все улики и материалы следствию.

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