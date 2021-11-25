«Удержать профессионалов в системе и привлечь туда новых»: что стоит за сменой руководства ФСИН

Владимир Путин отравил в отставку главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. На его место назначен замминистра МВД Аркадий Гостев. Эксперты связывают отставку Калашникова с громким скандалом вокруг пыток заключённых в учреждениях ФСИН. RT поговорил с политологами о том, что стоит за кадровыми перестановками и чего ожидать от его нового главы.

В четверг, 25 ноября, Владимир Путин своим указом освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Новым руководителем ведомства президент назначил замглавы МВД России, генерал-полковника полиции Аркадия Гостева. Оба указа опубликованы на сайте Кремля и вступили в силу со дня подписания.

Калашников возглавлял ФСИН с 8 октября 2019 года. По данным СМИ, свою службу он начал в 1987 году в органах госбезопасности, прошёл путь от оперуполномоченного до замначальника подразделения центрального аппарата ФСБ России. Около пяти лет работал в управлении «М» ФСБ, которое занимается борьбой коррупцией в органах. Служил в Контрольной службе центрального аппарата ФСБ. В 2011—2017 гг. руководил управлением ФСБ по Республике Коми, затем был назначен главой УФСБ России по Красноярскому краю.

Новый директор ФСИН Аркадий Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области, на службу в органы внутренних дел пришёл в 1981 году на должность милиционера. В 1987-м окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «Правоведение», прошёл путь от следователя до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в одном из столичных УВД.

Окончил Академию управления МВД России, после реорганизации московского Главка в апреле 2011-м стал замначальника Главного управления МВД России по Москве. В июне 2012 года указом президента назначен заместителем министра внутренних дел.

Скандал с пытками

Причина кадровых перестановок в указах президента не обозначена, однако в последние месяцы вокруг ФСИН не утихает скандал в связи с публикацией видеозаписей пыток заключённых в учреждениях ведомства.

Как ранее сообщал RT, после публикации кадров жестоких побоев и изнасилований осуждённых в тюремной туберкулёзной больнице (ОТБ-1) в Саратовской области Следственный комитет возбудил семь уголовных дел.

Архив с подобными материалами, предположительно, насчитывает сотни записей со служебных видеорегистраторов. Вскоре после обнародования жутких видео начальник УФСИН по Саратовской области написал рапорт об увольнении. По данным СМИ, всего из ведомства уволили около 20 сотрудников.

Говоря о причинах смены руководства ФСИН, опрошенные RT эксперты полагают, что она во многом касается как этой истории, так и аналогичных проблем в других субъектах РФ.

«Отставка Калашникова связана со скандалом в ряде регионов. Это важно, ведь пытки вскрыли не в одном регионе, а в нескольких. Проблема в системе в том, что подобные вещи в колониях покрывают на уровне региональных ФСИН. Вместо того, чтобы выражать ярое неприятие к пыткам над заключёнными, местные начальники покрывают эти случаи», — заявил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Связь отставки Калашникова со скандалом с пытками очевидна и особо не камуфлируется», — считает российский политический эксперт и политтехнолог Михаил Виноградов.

«ФСИН потерпела большие репутационные потери — это факт. Если посмотреть на громкую историю с пытками, то звучали обвинения, что сотрудники ФСБ были в курсе того, что происходит в колониях и помогали это скрывать. Конечно, сейчас на посту главы ФСИН нужен человек, который сможет отмыть репутацию этой службы. Одна из задач Гостева — улучшить имидж ФСИН», — считает политолог Константин Калачёв.

При этом, по его мнению, у нового главы ведомства есть компетенции, чтобы справиться с этой задачей.

«Гостев знает, что такое пиар, умеет выстраивать коммуникации, понимает необходимость общественных связей. Дело в том, что большую часть своей карьеры он построил в Москве. В столице необходимо заботиться о репутации, здесь намного легче погореть, потому что, скажем так, ты имеешь дело с «продвинутой» публикой. За время своей работы Гостев не был втянут ни в какие скандалы. Это говорит о его профессионализме. Очевидно, что он будет демонстрировать большую открытость в отношениях с общественностью на посту главы ФСИН, — объясняет Калачёв. — Если говорить о его карьере, то он сделал её сам. Его нельзя считать человеком, который получил что-то по блату или по протекции: он начинал свой путь простым милиционером. У него большой опыт работы в системе, понимание её устройства».

Кадровый голод

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами и общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал RT, что он много лет знает Гостева и что у нового начальника ФСИК есть как огромный авторитет среди личного состава, так и колоссальный опыт.

«Кстати, он стоял у истоков создания системы общественного контроля, с 2011 года будучи замначальника ГУ МВД по Москве. Гостев — жёсткий и принципиальный руководитель. Наверняка он будет проводить чистку кадров во ФСИН, но этим на самом деле занимается каждый новый руководитель»,— отмечает Цветков.

Ещё одной задачей, с которой может столкнуться Гостев на новой должности — решение профессиональных и кадровых проблем внутри ФСИН, полагают эксперты. «Существует проблема более низких зарплат в системе ФСИН в сравнении с большинством других силовиков, и это тоже не делает ситуацию более здоровой», — объясняет Михаил Виноградов.

«Я думаю, что основная задача Гостева — удержать действующих профессионалов в системе ФСИН и привлечь туда новых. Сейчас служба в этом ведомстве крайне непрестижная, зарплаты у сотрудников низкие, социальных льгот почти нет. Поэтому в системе существует кадровый голод, недостаток профессионалов. Если не создадут нормальные условия, система будет гнить. Бездельники и предатели, которые сейчас занимают какие-то должности во ФСИН, знают, что на их места просто нет претендентов, поэтому продолжают совершать преступления на местах», — говорит Антон Цветков.

«Исторически подчинялась МВД»

По словам аналитиков, решение назначить директором Федеральной службы исполнения наказаний выходца из МВД не случайно.

«Это отражение очевидного кризиса в системе ФСИН и возвращение к прежнему сценарию. Выходцы из МВД руководили ФСИН с 2004 по 2012 годы и потом уступили место выходцам из ФСО и ФСБ. То есть за этим (отставкой Калашникова и назначением Гостева. — RT) стоит желание обозначить тревогу ситуацией с ФСИН и возможность перемен, но без публичных обязательств допустить больший общественный контроль над ФСИН и расширение прав арестованных. Без такого общественного контроля любая реформа не обещает быть жизнеспособной. Но автоматического эффекта без политической воли и серьезной реформы не будет», — полагает Михаил Виноградов.

«Если мы вспомним, кто возглавлял ФСИН, то на посту директора были выходцы из всех силовых ведомств: МВД, ФСО, ФСБ. Но вообще исторически ФСИН всегда была близка к МВД. Это связано с тем, что в советские годы эта структура исполнения наказаний подчинялась именно МВД», — говорит Константин Калачёв.

Что касается Александра Калашникова, по мнению экспертов, после отставки он может вернуться на прежнее место службы.

«Он ещё достаточно молод, ему всего 57 лет, о пенсии говорить рано. Полагаю, весьма велика вероятность того, что он вернётся в ФСБ. Система своих не бросает, а он включён в санкционные списки ЕС из-за дела об отравлении Навального. Вообще раньше он пользовался большим доверием, например, возглавлял Красноярское УФСБ. Думаю, что и сейчас продолжает им пользоваться», — заключил Константин Калачёв.