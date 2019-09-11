«Удержание симпатий населения»: как закон об импичменте президента может повлиять на украинскую политику

Верховная рада одобрила внесённый Владимиром Зеленским законопроект об изменении процедуры импичмента президента Украины. За инициативу проголосовали 245 депутатов при необходимых 226. Впрочем, проект закона уже раскритиковала оппозиция. По словам её представителей, необходимо снять с главы государства неприкосновенность — это раньше обещал сделать и сам Зеленский. По мнению экспертов, документ был принят для завоевания доверия электората и существенно не повлияет на политическую жизнь страны.

Депутаты Верховной рады Украины поддержали законопроект о процедуре импичмента президента, ранее внесённый в парламент главой государства Владимиром Зеленским. За закон проголосовали 245 депутатов из необходимых 226.

Законопроект создаёт правовые основания, которые дадут депутатам парламента возможность следить за соблюдением украинским президентом законов и Конституции страны, а в случае их нарушения начать процедуру импичмента, сообщил зампредседателя парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Действующее законодательство содержит «ряд неопределённостей, существенных недоработок», при которых положения об импичменте носят «исключительно декларативный характер», добавил депутат.

Согласно тексту закона, инициировать процедуру импичмента сможет парламентское большинство Рады. Для проведения всестороннего расследования будет создаваться специальная комиссия, в которую, помимо депутатов, должны входить специальный прокурор и следователи. Этот орган подготовит заключение по обстоятельствам преступлений, в совершении которых подозревается президент. Эти выводы затем рассматривает Верховная рада.

Если парламентарии принимают решение обвинить главу государства, они обращаются в Конституционный и Верховный суды. Первый проверяет, была ли корректно проведена процедура расследования, а второй выдаёт заключение о том, действительно ли действия президента содержат признаки преступления.

Если оба суда дают утвердительный ответ, парламент получает право провести голосование по вопросу смещения главы государства со своего поста.

Для этого потребуется не менее трёх четвертей голосов депутатов от конституционного состава Рады. Если постановление о смещении не принимается, председатель парламента обязан извиниться перед президентом от имени всех депутатов.

Если на любом этапе этой процедуры президент добровольно подаёт в отставку, такое решение служит основанием для прекращения рассмотрения дела в Конституционном и Верховном судах.

Критика со стороны оппозиции

Однако не все депутаты остались довольны принятым законом. Сначала народные избранники раскритиковали саму процедуру его принятия, поскольку спикер Рады и представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков поставил законопроект на голосование в целом сразу после его одобрения парламентом в первом чтении. По мнению некоторых депутатов, это помешало им ознакомиться с документом, а также предложить свои поправки.

Кроме того, депутаты от оппозиции высказали недовольство тем фактом, что закон не отменяет саму неприкосновенность президента, что ранее обещал сделать Зеленский. В целом в вопросе отмены неприкосновенности президент делает очень неуверенные шаги, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Эта инициатива вводит в заблуждение народ Украины. Почему? Потому что закон, который предложили, не снимает неприкосновенность с президента... При этом народные депутаты разных фракций обращали внимание на то, что президент, ещё будучи кандидатом, предлагал убрать касту неприкосновенных, а именно — народных депутатов Украины, президента и судей. Сделан один шаг в отношении народных депутатов, и то довольно сомнительным способом», — заявил он телеканалу «112 Украина».

Схожее мнение выразил и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его мнению, менять необходимо 105-ю статью украинской Конституции, в которой говорится о неприкосновенности президента, а не дополнять 111-ю статью об импичменте.

«Граждане Украины требовали отмены неприкосновенности депутатов и президента Украины. Наша фракция ставила вопрос о том, что надо (менять. — RT) не закон об импичменте президента в угоду требованиям наших граждан, а надо отменять неприкосновенность, а это не 111-я статья. Мы предлагаем, и такую инициативу мы высказали, внести изменения в статью 105 и отменить статью 111», — рассказал депутат каналу NewsOne.

Ранее Зеленский и представители его команды не раз заявляли, что закон об импичменте будет среди первых, которые президент внесёт на рассмотрение в Верховную раду. 29 мая Зеленский внёс соответствующий документ в парламент, однако тогда депутаты отказались включить его в повестку.

Украинский президент назвал это решение парламентариев бунтом, упомянув, что это не первый законопроект, который депутаты отказываются рассматривать.

«Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято... Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать», — заявил Зеленский в интервью каналу «1+1».

Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

«Не повлияет на политическую жизнь»

Новый закон не окажет существенного влияния на украинскую политику, поскольку депутаты сейчас вряд ли будут противостоять президенту, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, эта норма направлена скорее на удовлетворение требований общественности.

«Учитывая, что этот парламент полностью подконтролен Зеленскому и состоит из депутатского корпуса, лишённого неприкосновенности, думаю, что вряд ли у этих депутатов будет желание объявить импичмент действующему президенту. Я думаю, что это было сделано для завоевания и удержания симпатий населения, но в реальности никак не повлияет на политическую жизнь», — рассказал RT политик.

Напомним, что закон о лишении депутатов Верховной рады неприкосновенности был принят украинским парламентом 3 сентября. Он предусматривает отмену неприкосновенности для парламентариев с 1 января 2020 года. Владимир Зеленский тогда заявил, что некоторые формы «иммунитета» депутаты все же сохранят.

«У депутатов сохраняется иммунитет, они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или любые политические и публичные выступления. Речь идёт о разрешении на привлечение к уголовной ответственности», — уточнил украинский президент.

Принятие этого закона может быть сигналом и для внешних игроков, рассказал RT депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

«После Порошенко понятие «импичмент» стало особо востребованным в украинском обществе, и принятие закона об импичменте станет серьёзным шагом для удовлетворения ожиданий электората. Так что я думаю, что этот закон — мощный пиар-ход для завоевания доверия, в котором сегодня официальный Киев особенно нуждается. Не думаю, что это сильно повлияет на развитие экономики страны, но, без сомнения, понравится западным комиссиям — что называется, и волки сыты, и овцы целы», — полагает он.

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, сейчас у Украины есть куда более важные проблемы, чем процедура импичмента президента.

«Так ли необходима сейчас такая строгость в отношении статуса президента и импичмента? Это очень сомнительно. Неужели у Украины нет более насущных проблем — ЖКХ, платежей, рабочих мест... Это имитация активной деятельности вряд ли скажется на улучшении жизни населения», — прокомментировал он ситуацию RT.