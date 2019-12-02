«Уделить особое внимание семьям погибших»: в Забайкалье объявлен траур по жертвам ДТП с автобусом

Вторник, 2 декабря, объявлен в Забайкальском крае днём траура по погибшим при падении пассажирского автобуса с моста. В результате трагедии погибли 19 человек, ещё 19 были госпитализированы. Власти заверили, что окажут материальную и моральную поддержку пострадавшим и семьям погибших в аварии. Врачи региональных больниц продолжают лечение получивших травмы — восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. Медикам оказывают помощь их московские коллеги из института имени Бурденко.

Власти Забайкальского края объявили в регионе траур по погибшим при падении пассажирского автобуса с моста. Жертвами произошедшей в воскресенье, 1 декабря, трагедии стали 19 человек, ещё 19 были госпитализированы.

«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днём траура», — сказал губернатор края Александр Осипов.

В этот день на всей территории Забайкалья приспустят флаги России и региона, а также отменят развлекательные передачи и мероприятия.

По словам Осипова, власти помогут семьям погибших в проведении похорон. Губернатор подчеркнул, что необходимо также оказать моральную поддержку потерявшим близких.

«Прошу уделить особое внимание семьям погибших. Вместе с главами районов и соответствующих служб нужно помочь им в проведении погребальных мероприятий. Нужно уточнить, возможно, остались вдовы, дети-сироты. Оказывать им моральную, физическую помощь, чтобы люди не оставались одни со своим горем», — отметил он.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей, по 400 тыс. власти выделят пострадавшим, которые находятся в тяжёлом состоянии, и по 200 тыс. рублей — тем, кто находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера края Андрей Гурулёв.

Помимо этого, Сретенский район, где произошло ДТП, выделит по 60 тыс. рублей семьям погибших на проведение похорон.

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Лопнуло колесо

Напомним, 1 декабря в районе 9:30 утра по местному времени пассажирский автобус модели Kia Granbird слетел с моста в Сретенском районе Забайкальского края. По данным ГИБДД, у него лопнуло переднее колесо, после чего водитель потерял управление и автобус упал на лёд реки Куэнга.

Авария произошла на 60-м км трассы Моготуй — Сретенск — Олочи. Автобус ехал по маршруту Сретенск — Чита и перевозил 43 пассажира.

Granbird перевернулся и упал на лёд на крышу. Судя по кадрам с места аварии, кузов смяло практически по линию остекления. Сообщается, что водитель погиб на месте. Спасательная операция проводилась несколько часов. В работах были задействованы 70 человек и 23 единицы техники. Транспортировку пострадавших осуществляли два вертолёта санавиации.

Как отметили врачи, все госпитализированные получают медицинскую помощь в полном объёме. Помощь коллегам оказывают специалисты из московского института имени Бурденко — они контролируют тактику лечения.

Пострадавшие были распределены по четырём больницам — центральным районным Шилкинской, Сретенской и Нерчинской, а также краевой в Чите. Восемь раненых находятся в тяжёлом состоянии. Врачи райбольниц сообщили, что некоторые пострадавшие будут отправлены на лечение в столицу региона.

Среди пострадавших есть ребёнок — 12-летняя девочка. Она поступила в Сретенскую больницу в тяжёлом состоянии. На данный момент её состояние оценивается как удовлетворительное.

«Девочка поступила в тяжёлом состоянии, сейчас её состояние оценивается как удовлетворительное. Её и ещё троих взрослых готовим сегодня к переводу в отделение травматологии», — приводит ТАСС слова и. о. главврача Анатолия Убинина.

Также травмы получила женщина, находящаяся на шестом месяце беременности. По словам её мужа Александра Чернявского, с ребёнком всё хорошо, а сама пострадавшая получила незначительные травмы.

«Сказали, что всё хорошо с ребёнком. У жены что-то с позвоночником, сказали, незначительное, ходить будет», — отметил Чернявский.

«Все лицензии были»

По предварительной информации, на упавший с моста автобус были оформлены все необходимые бумаги для пассажирских перевозок, сообщил губернатор Александр Осипов. По его словам, мост также соответствовал всем требованиям безопасности.

«Было ли там лопнувшее колесо, какая была скорость движения, в каком состоянии находилось дорожное полотно — ответы на эти вопросы должны дать компетентные органы», — отметил губернатор.

По данным ТАСС, автобус был заказным. В разговоре с агентством перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв, рассказал, что водитель был опытным, а само транспортное средство регулярно проходило технические проверки.

«Мы организовываем перевозки по данному направлению, но перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — сказал он.

Отметим, что ранее у ИП Сергея Пнёва находили нарушения. Согласно результатам проверок Госавтонадзора, это могло привести к вреду для здоровья и имущества пассажиров.

Свои проверки по факту инцидента организовали прокуратура и Ространснадзор. Будут проверены как местные власти, так и сам перевозчик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«По указанию руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрия Русанова, производство расследования по данному уголовному делу поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел», — отметили в региональном управлении СКР.