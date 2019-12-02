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«Уделить особое внимание семьям погибших»: в Забайкалье объявлен траур по жертвам ДТП с автобусом
02 декабря 2019, 12:09 • 113 • В России
Вторник, 2 декабря, объявлен в Забайкальском крае днём траура по погибшим при падении пассажирского автобуса с моста. В результате трагедии погибли 19 человек, ещё 19 были госпитализированы. Власти заверили, что окажут материальную и моральную поддержку пострадавшим и семьям погибших в аварии. Врачи региональных больниц продолжают лечение получивших травмы — восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. Медикам оказывают помощь их московские коллеги из института имени Бурденко.
РИА Новости © Пресс-служба МЧС РФ
Власти Забайкальского края объявили в регионе траур по погибшим при падении пассажирского автобуса с моста. Жертвами произошедшей в воскресенье, 1 декабря, трагедии стали 19 человек, ещё 19 были госпитализированы.
«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днём траура», — сказал губернатор края Александр Осипов.
По словам Осипова, власти помогут семьям погибших в проведении похорон. Губернатор подчеркнул, что необходимо также оказать моральную поддержку потерявшим близких.
«Прошу уделить особое внимание семьям погибших. Вместе с главами районов и соответствующих служб нужно помочь им в проведении погребальных мероприятий. Нужно уточнить, возможно, остались вдовы, дети-сироты. Оказывать им моральную, физическую помощь, чтобы люди не оставались одни со своим горем», — отметил он.
Семьи погибших получат по 1 млн рублей, по 400 тыс. власти выделят пострадавшим, которые находятся в тяжёлом состоянии, и по 200 тыс. рублей — тем, кто находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера края Андрей Гурулёв.
Помимо этого, Сретенский район, где произошло ДТП, выделит по 60 тыс. рублей семьям погибших на проведение похорон.
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Лопнуло колесо
Напомним, 1 декабря в районе 9:30 утра по местному времени пассажирский автобус модели Kia Granbird слетел с моста в Сретенском районе Забайкальского края. По данным ГИБДД, у него лопнуло переднее колесо, после чего водитель потерял управление и автобус упал на лёд реки Куэнга.
Авария произошла на 60-м км трассы Моготуй — Сретенск — Олочи. Автобус ехал по маршруту Сретенск — Чита и перевозил 43 пассажира.
Granbird перевернулся и упал на лёд на крышу. Судя по кадрам с места аварии, кузов смяло практически по линию остекления. Сообщается, что водитель погиб на месте. Спасательная операция проводилась несколько часов. В работах были задействованы 70 человек и 23 единицы техники. Транспортировку пострадавших осуществляли два вертолёта санавиации.
Как отметили врачи, все госпитализированные получают медицинскую помощь в полном объёме. Помощь коллегам оказывают специалисты из московского института имени Бурденко — они контролируют тактику лечения.
Пострадавшие были распределены по четырём больницам — центральным районным Шилкинской, Сретенской и Нерчинской, а также краевой в Чите. Восемь раненых находятся в тяжёлом состоянии. Врачи райбольниц сообщили, что некоторые пострадавшие будут отправлены на лечение в столицу региона.
Среди пострадавших есть ребёнок — 12-летняя девочка. Она поступила в Сретенскую больницу в тяжёлом состоянии. На данный момент её состояние оценивается как удовлетворительное.
Также травмы получила женщина, находящаяся на шестом месяце беременности. По словам её мужа Александра Чернявского, с ребёнком всё хорошо, а сама пострадавшая получила незначительные травмы.
«Сказали, что всё хорошо с ребёнком. У жены что-то с позвоночником, сказали, незначительное, ходить будет», — отметил Чернявский.
«Все лицензии были»
По предварительной информации, на упавший с моста автобус были оформлены все необходимые бумаги для пассажирских перевозок, сообщил губернатор Александр Осипов. По его словам, мост также соответствовал всем требованиям безопасности.
По данным ТАСС, автобус был заказным. В разговоре с агентством перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв, рассказал, что водитель был опытным, а само транспортное средство регулярно проходило технические проверки.
«Мы организовываем перевозки по данному направлению, но перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — сказал он.
Отметим, что ранее у ИП Сергея Пнёва находили нарушения. Согласно результатам проверок Госавтонадзора, это могло привести к вреду для здоровья и имущества пассажиров.
Свои проверки по факту инцидента организовали прокуратура и Ространснадзор. Будут проверены как местные власти, так и сам перевозчик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
«По указанию руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрия Русанова, производство расследования по данному уголовному делу поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел», — отметили в региональном управлении СКР.
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