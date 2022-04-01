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Удавка вокруг Байдена сжимается? В Конгрессе требуют раскрыть бизнес-схемы Хантера

01 апреля 2022, 04:00  •  97 • Политика
Палата представителей Конгресса США попросила раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена, сына президента страны. Появились подозрения в его причастности к сомнительным сделкам на Украине.
Республиканцы из Конгресса США обратились с просьбой раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена. Они заявили о возможном давлении на сына президента страна из-за "сомнительных деловых отношений в России и на Украине".
"Законодатели-республиканцы рассказали о попытках Хантера Байдена извлечь выгоду из своего статуса сына президента Байдена и запросили все документы и сообщения, связанные с его бизнес-схемами", - сказано в релизе, появившемся на сайте республиканцев из комитета палаты представителей по надзору и реформам.
Известно, что американские законодатели зашевелились после того, как Россия внесла Хантера Байдена в свой санкционный список. Республиканцы предположили, что сына президента используют, как своеобразную "точку давления", а санкции против него "являются последним свидетельством того, что Хантер Байден действительно участвовал в бизнес-схемах с нашими противниками".
При этом в России ранее сообщили, что есть подтверждения, что Хантер Байден принимал участие в создании условий для работ с патогенами на Украине.

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