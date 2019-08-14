Удавка для такси. Почему поездки станут дороже, а нелегальных водителей – больше

Автор:

Лосева Олеся

Нового закона о такси всё профессиональное сообщество ждёт уже 10 лет. В последние годы рынок автомобильных перевозок развивается стремительными темпами. По данным компании BusinesStat, занимающейся обзором рынков, услугами такси в 2018 году в России воспользовались 69,2 млн человек.

За пять лет оборот увеличился более чем в два раза – до 633 миллиардов рублей в прошлом году. Из-за повышенного спроса этой услуги у населения и, как следствие, борьбы агрегаторов и водителей за клиентов, средняя стоимость поездки в стране снизилась почти на 17% – с 313 до 260 рублей.

Тарифы сегодня формируют компании, замкнувшие на себе связь между клиентами и водителями. О недобросовестной ценовой конкуренции со стороны агрегаторов заявил на VII Международном евразийском форуме такси руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов:

В день московское такси перевозит 900 тысяч пассажиров… К сожалению, количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси в Москве увеличилось на 15 процентов в 2019 году относительно 2018 года этого же периода. Это связано с переработкой такси. Среди факторов переработки – демпинг со стороны агрегаторов.

Водители такси сегодня оказались в ловушке. Они вынуждены работать без сна и отдыха, чтобы отдать агрегаторам комиссию в размере 30%, оплатить аренду автомобиля, которая начинается от 1500 в день, заплатить за бензин. Вот и приходится таксистам колесить без перерыва по 18 часов в сутки, чтобы не остаться в минусе и хоть что-то оставить себе на карман.

Как пояснил в программе телеканала «Царьград» «Дежурный по редакции», посвящённой теме такси, координатор общественного движения стоп-нелегал Евгений Грэк, агрегаторы забирают себе до 90% заработка водителя.

Мы проводили эксперимент, электронные компании предоставили нам себестоимость самого заказа. Выяснилось, что всего 50 копеек уходит на то, чтобы связать пассажира и водителя, причём в эти копейки уже заложен коммерческий интерес электронной компании.

Фото: www.globallookpress.com

Лидер движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов тоже проводил эксперимент. Он неделю проработал в такси, чтобы ощутить на себе все тяготы этой профессии. По его словам, даже год назад при оплате комиссии в размере 20 процентов агрегаторам он еле сводил концы с концами. При этом вынужден был работать по 12 часов в сутки. На пятый день такой работы он стал совершать огромное количество нарушений правил дорожного движения из-за состояния крайней усталости.

Не надо быть суперэкспертом, чтобы понять – состояние усталости водителя крайне опасно. По данным аналитического центра при правительстве России, в 2015–2017 годах количество аварий с участием такси выросло на 35% – с 2,1 до 2,9 тысячи случаев. Безопасность пассажиров – вот что должно стоять на первом месте. Однако профессиональное сообщество уверено – в случае принятия нового закона о такси нагрузка на водителей не снизится, легальные водители вынужденно уйдут в тень, а оставшиеся таксопарки закроются.

Что предлагается

На первый взгляд всё выглядит красиво и благородно. В такси разрешат работать только гражданам России, за руль не пустят с непогашенной или неснятой судимостью за особо тяжкие преступления и тех, кто был лишён водительского удостоверения за последний год. Кроме того, тарифы на перевозку будут формировать по методике, которую должны будут разрабатывать в Минтрансе и Федеральной антимонопольной службе.

Водитель должен будет официально устроиться в таксопарк или оформиться как ИП. Службы заказа такси должны будут зарегистрировать отдельное юрлицо в каждом регионе присутствия, региональные власти смогут по суду блокировать агрегаторам доступ в мобильное приложение, если те передадут заказ нелегалам. Комиссию агрегаторов могут сократить до 2%.

Но есть в документе одна поправка, которая и вызывает массу вопросов у игроков рынка. Дело в том, что на все автомобили такси предлагается установить тахографы для контроля продолжительности рабочего дня водителя, совмещённые с системой ГЛОНАСС и кассовым аппаратом. По предварительному подсчёту, один прибор будет стоить примерно 20-25 тысяч рублей. По словам депутата Госдумы, члена комитета по транспорту Александра Старовойтова, такие деньги не в состоянии потратить ни один автопарк.

Мы за последние годы потеряли порядка 70 процентов таксопарков, они просто не смогли существовать в этих новых правилах игры, так как для них это стало экономически нецелесообразно. Представьте, какую нагрузку сейчас понесёт таксопарк, который сумел выжить, у него 500 машин, и на все нужно установить эти тахографы. Если меня спросят, нужно ли контролировать режим труда и отдыха водителей, я скажу, конечно, нужно. Но есть другие более понятные и прозрачные алгоритмы, без того, чтобы водитель нёс дополнительную финансовую нагрузку.

«Я и всё профессиональное сообщество оказываем сопротивление этим поправкам. Есть такая хорошая фраза – «ищите женщину». Я задался бы таким вопросом, а кто будет производителем этих тахографов, что это будет за структура – одна она или их может быть несколько, а кто будет в дальнейшем производить карточки водителя, кто будет их распространять, какие средства необходимо будет потратить водителю, чтобы приобрести эти карты. Вопрос основной – у кого? Вот пройдёт немного времени, и мы будем «эту женщину» искать», – добавил Старовойтов.

Вопросов относительно установки тахографов больше, чем ответов. Предметно разъяснить необходимость их установки так никто и не смог. Но очевидно, что эту идею, в погоне за прибылью, кто-то рьяно пытается воплотить в жизнь. Мнение профессионального сообщества при этом не учитывается и не рассматривается.

Как рассказала в эфире Царьграда директор по развитию одного из таксопарков Анна Петрова, такая инициатива крайне негативно скажется на бизнесе. «Нам придётся докупать то, на что мы не рассчитывали. Для нас это нерентабельно. Мы понимаем, что если нас обяжут покупать тахографы, наш парк с этим просто не справится».

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Многочисленные эксперты рынка сходятся во мнении, что скандальная поправка перечёркивает всё позитивное, что было красиво прописано в законопроекте. В результате за всё придется заплатить конечному потребителю, а легальные водители просто вынуждены будут уйти в теневой сектор отрасли.

Руководитель пресс-службы общественного совета по развитию такси Александр Мельников подчеркнул, что эти приборы высокоточные и потребуют особой эксплуатации, что также повлечёт за собой определённые расходы. Водители, работающие официально, будут всевозможными способами избегать дополнительной финансовой нагрузки. Сам тахограф на безопасность поездок никак не повлияет, напротив, только усугубит ситуацию. Таксисты вынуждены будут за отведённые им восемь часов работать на своем максимуме без передышек. При таких нововведениях сильно изменится порог входа в профессию.

«Этим бизнесом легально смогут заниматься единицы. Изменятся время подачи и стоимость поездки. Мы живём в век цифровых технологий, а то, что нам предлагают, просто морально устарело и ведёт рынок в никуда. В законопроекте не прописано чётких механизмов контроля за водителями. Ясность есть только в той части, которая пахнет деньгами. Нужно, прежде всего, искать консенсус между потребителем, водителем такси и агрегатором, последний сейчас никак не прописан в законе. Нужно совместно с профессиональным сообществом решать, в каком направлении двигаться дальше», – уточнил Александр Мельников.

То, что законопроект откидывает отрасль на 10 лет назад, Царьграду подтвердила и пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова:

«Яндекс-такси» не получал никаких поправок в законопроект ко второму чтению. Мы знаем, что в первом чтении он был принят в декабре прошлого года и с этого времени рабочая группа по данному документу ни разу не собиралась. Но всё, что мы видим в информационном поле сейчас, это личные мнения некоторых авторов, которые были озвучены в СМИ.

«Так вот, если судить по ним, авторы предлагают инструментарий 10 или даже 15-летней давности, игнорируя уровень развития сегодняшних цифровых технологий. А ведь с их помощью можно обеспечить новый уровень безопасности поездок и, что важно, обелить рынок такси. А чтобы этого достичь, нужно привлекать в рабочую группу больше экспертов, в том числе в сфере цифровых технологий. В противном случае такие инициативы отбросят рынок в прошлое и приведут к росту теневого сектора, скачку цен, падению уровня безопасности. Печально, если это всё обнулит развитие отрасли за все последние годы», – добавила она.

Эксперты рынка и всё профессиональное сообщество между тем не теряют надежды и верят, что к их мнению всё же прислушаются те, кто разрабатывает и собирается воплотить в жизнь этот документ, который станет настоящей удавкой для такси.