Удастся ли Трампу удержать Белый дом: Американист оценил шансы 45-го президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джозефа Байдена. Шансы миллиардера остаться у власти ещё на 4 года оценил политолог-американист Владимир Брутер.

В первую очередь он указал, что избирательная система США сильно отличается от общепринятой. Американцы не голосуют за президента напрямую, а лишь выбирают круг доверенных лиц - выборщиков. Те же, в свою очередь, голосуют за кандидата, которого выбрало большинство.

14 декабря выборщики официально проголосуют за президента. Результаты будут соответствовать цифрам, которые публикуют американские СМИ сейчас… То есть цифры пока неофициальные, но с вероятностью 99% так всё и будет, - сказал Владимир Брутер в беседе с Nation News.

По мнению американиста, при таком раскладе у Трампа нет шанса сохранить кресло в Белом доме. Он делает вид, что собирается оспаривать результаты голосования по ряду штатов в суде, однако прекрасно понимает, что это ничего не изменит, считает Брутер. Эксперт добавил, что, даже если Трампу удастся оспорить результаты в паре штатов, это ему никак не поможет.