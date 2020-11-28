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Удастся ли Трампу удержать Белый дом: Американист оценил шансы 45-го президента США
28 ноября 2020, 19:30 • 84 • Политика
Трамп покинет Белый дом при голосовании выборщиков в США за Байдена. Шансы 45-го главы США остаться при власти ещё на 4 года прокомментировал американист Владимир Брутер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джозефа Байдена. Шансы миллиардера остаться у власти ещё на 4 года оценил политолог-американист Владимир Брутер.
В первую очередь он указал, что избирательная система США сильно отличается от общепринятой. Американцы не голосуют за президента напрямую, а лишь выбирают круг доверенных лиц - выборщиков. Те же, в свою очередь, голосуют за кандидата, которого выбрало большинство.
По мнению американиста, при таком раскладе у Трампа нет шанса сохранить кресло в Белом доме. Он делает вид, что собирается оспаривать результаты голосования по ряду штатов в суде, однако прекрасно понимает, что это ничего не изменит, считает Брутер. Эксперт добавил, что, даже если Трампу удастся оспорить результаты в паре штатов, это ему никак не поможет.
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