Удастся ли Москве сдать Курилы японскому бизнесу?

Токио соглашается рассматривать «совместную хозяйственную деятельность» на Курилах лишь как шаг к передаче островов Японии

Есть в России интернет-издание «Свободная Пресса». На днях в нем появился материал «Кремль сдаст Курилы японскому бизнесу. Мишустин на острове Итуруп пообещал «самураям» таможенные и налоговые послабления».

Я всегда выступал и выступаю против идеи привлечь японский бизнес на южнокурильские острова, которые Токио с 2009 года законодательно «закрепил» за собой, объявив на весь мир о суверенитете Японии на «северных территориях», как именуются в официальных японских документах российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски. Ибо согласие японского правительства с предложением российской стороны о «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах проистекает не из интересов бизнеса. Оно преследует политические цели.

И «идея» эта не нова: она возникла в ельцинские времена как попытка привлечь японский бизнес к получению на Курилах больших прибылей, что-де должно снизить накал политических требований Токио «вернуть» острова Японии.

Однако за исключением рыболовства и, возможно, переработки даров моря японский капитал не испытывает интереса к вложениям в экономику Курил, не говоря уж о том, что сами такие вложения без перспективы получения островов японцам представляются абсурдными.

Как разъяснял мне видный японский парламентарий, бывший министр иностранных дел, Токио соглашается рассматривать «совместную хозяйственную деятельность» на Курилах лишь как этап на пути к передаче островов Японии. И не может согласиться с требованием российской стороны в отношении признания японскими компаниями законодательства России на южных Курилах.

О целях «совместной хозяйственной деятельности» близкая МИД Японии газета The Japan Times пишет: «Москва хочет через такую совместную хозяйственную деятельность, как туризм и рыбоводство, развивать экономику своего Дальнего Востока, в то время как Токио видит в экономическом сотрудничестве продвижение вперед в переговорах о возвращении контролируемых русскими островов – Кунашир, Итуруп, Шикотан и островной группы Хабомаи, известных в России как южные Курилы».

Напомним, как представляют участие в такой «совместной хозяйственной деятельности» члены проправительственной исследовательской организации «Ампокэн» – Совета по проблемам национальной безопасности. В изданной на русском языке пропагандистской книжке этого Совета японские авторы беззастенчиво, я бы сказал нагло, разъясняют гражданам нашей страны: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российская сторона предоставит землю и дешевую силу, а японская – всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально».

Игнорируя заявления высокопоставленных российских дипломатов о том, что «любые будущие договоренности по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах не должны противоречить российскому законодательству, которое в полном объеме распространяется на этот регион», японское правительство в качестве условия работы на Курилах продолжает требовать предоставления японским компаниям статуса экстерриториальности. А именно согласия российских властей на то, что японцы на островах будут не гостями, а для начала как бы сохозяевами.

Без этого, какими бы ни были «беспрецедентные» таможенные и налоговые послабления, компаниям Страны восходящего солнца без разрешения японского правительства не позволят вкладывать в Курилы деньги и создавать там совместные предприятия. Поэтому утверждения о том, что «Кремль сдаёт японскому бизнесу Курилы», по меньшей мере беспочвенны без ответа на вопрос: «А захочет ли Токио принять предлагаемые условия без удовлетворения политических и юридических требований?»

Судя по нервной реакции японского правительства на посещение председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным острова Итуруп, где были приоткрыты возможные предложения о льготах работающим на Курилах компаниям, японское правительство, хотя и не отвергло с порога «беспрецедентные» предложения, но, похоже, не согласится их обсуждать без увязки с вопросом о принадлежности южных Курильских островов. Именно для такой увязки деятели правящей Либерально-демократической партии потребовали от японского премьера Японии Ё. Суги в «срочном порядке» встретиться с В. Путиным.

И еще один важный аспект предложений о льготных условиях работы иностранных компаний на Курилах. Из слов В. Путина можно было заключить, что льготы предоставляются именно и только японцам. Как сообщал ТАСС, президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Президент напомнил, что Россия давно ведет там с японскими партнерами «работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности».

«Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», – сказал Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Полностью поддерживая инициативы председателя правительства и президента РФ по стимулированию экономического и социального развития Курил, трудно согласиться с тем, что предлагаемые меры будут распространяться только на Японию. Эти меры должны быть предложены всем потенциальным инвесторам – как зарубежным, так и отечественным. Если японские компании действительно проявят интерес к новым условиям работы на Курилах, пусть они конкурируют с российскими и другими иностранными компаниями. А иначе что выходит: японцы получают привилегии за то… что претендуют на наши земли?

В известной степени М. Мишустин скорректировал эту позицию, заявив на Итурупе, что разрабатываемые меры привлечения зарубежных компаний на Курилы распространяются на всех потенциальных участников совместной хозяйственной деятельности, а не только японцев. «По приезде мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я доложу об этих предложениях президенту РФ. И будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран», – заявил премьер.