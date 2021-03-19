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Ударят по авиации и космосу: чем России грозят новые санкции США

19 марта 2021, 13:40  •  224 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Американцы пытаются перекрыть нам кислород по всем фронтам
Несмотря на постоянно увеличивающееся давление Вашингтона на нашу страну, Россия до последнего изыскивала возможности минимизировать последствия санкций. Теперь же США готовятся нанести действительно болезненный удар. Под угрозой оказалась авиационная промышленность нашего государства.
Сейчас Соединенные Штаты под предлогом ситуации с якобы отравленным Навальным ввели запрет на торговлю с Россией оружием, а также запретили обмен оборонными услугами с нашей страной. При этом, уже 1 сентября текущего года закончится соответствующее исключение для некоторых категорий продукции космической отрасли. Пока американцы не перекрыли нам доступ до необходимых для развития наших космических программ компонентов, однако эта "льгота" испарится уже осенью.
Если Вашингтон доведет задуманное до конца, России придется нелегко, уверен эксперт Руслан Пухов. Все дело в том, что наша космонавтика и авиационная сфера все еще заметно зависят от радиоэлектронных компонентов класса Space и Military. Россия работает над замещением импорта в данной области, но полностью решить эту проблему пока не удалось, отмечает издание "Московский комсомолец".
Когда рестрикции американцев вступят в силу в полной мере, Москве будет перекрыт канал поставок заменителей нужных компонентов из третьих стран. Если такие государства не захотят идти против воли Америки, то они будут отказывать нашему государству в экспорте. Такое положение дел может серьезно сказаться на российских космических программах и авиапромышленности.
К слову, по мнению опытного эксперта, Америка всерьез вознамерилась прогнуть под себя весь мир. Виктор Баранец с тревогой отметил, что данный план реализуется под руководством "страдающего глубокой деменцией" Джо Байдена.

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