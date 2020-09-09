Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Главная / Политика

Ударят не только по России: Малофеев разоблачил план "Навальный и "Новичок"

09 сентября 2020, 20:40  •  69 • Политика
В эфире программы "Время покажет" учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев разоблачил план Запада по "отравлению Алексея Навального "Новичком". Эксперт уверен, что готовится удар не только по России: обеспокоиться стоит и руководству Германии.
В прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале эксперты в студии обсудили ситуацию с "отравлением" Алексея Навального и уверениями западных СМИ и политиков в том, что блогер якобы пострадал от боевого яда из той же группы, что и пресловутый "Новичок".
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в прямом эфире выступил с разоблачением, отметив, что теперь, "слава Богу, мы знаем заказчиков". Отвечая на вопрос, кому выгодна ситуация вокруг "отравления" Навального "Новичком", Малофеев указал на тех, "кто сейчас начинает вот эту всю истерию": "Это западные спецслужбы. Отравление делает тот, кому выгодно".
Дело в том, что "Северный поток - 2", отмечает учредитель Царьграда, "это самая известная, понятная, многомиллиардная история, которая сейчас находится в повестке обсуждения (президента США Дональда) Трампа и Германии, России и Германии".
И именно Германия в лице своего правительства отвечает отказом на предложение остановить строительство российского газопровода. И тут приходит заявление об "отравлении" Навального.
"Из бундесвера говорят прямо и конкретно, - обратил внимание Малофеев. - А что такое бундесвер?"
В этот момент ведущий заметил, что "бундесвер - это военная организация, где все в звании от полковника и выше утверждаются в Соединённых Штатах Америки".
Константин Малофеев, продолжая свою мысль, отметил, что в данном случае именно у американцев появляется возможность вместо тактики угроз и дипломатических демаршей использовать информацию о российском блогере из Германии.
"Как вам такое, госпожа Меркель? Как вы на это отреагируете? Что вынуждена говорить Германия на это? - задался вопросами Малофеев, иронично поддев власти ФРГ в том, что теперь те не могут "подвергнуть сомнению вообще всё стратегическое партнерство с американцами, благодаря которому те что хотят, то и делают в бундесвере".
Малофеев также уверен в том, что речь идёт об ударе западных спецслужб не только по России. И обратил внимание на ещё один важнейший момент.
"Настораживает заявление G7 о том, что они все вместе единодушно (осудили "отравление" Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. - Ред.), это может сорвать главное дипломатическое событие этого года - встречу Совета безопасности, к которой президент (России Владимир) Путин призвал в Израиле, - пояснил учредитель Царьграда. - А это уже конструкция будущего всего мира. И вот здесь уже противники Трампа не хотят допустить, чтобы Трамп до выборов успел поучаствовать в таком историческом событии".
Речь идёт и о глобалистских силах, которые действуют против президента США, расшатывают ситуацию в Америке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источник консилиума
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
09 сентября 2020, 15:10
Новая атака на русский язык: После Украины и Казахстана взбунтовалась ещё одна республика
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских...
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся...
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источ...
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
07 сентября 2020, 11:50
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - эксперт
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
07 сентября 2020, 02:40
Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств + Сербия»
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливую жизнь" белорусов в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.