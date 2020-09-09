Ударят не только по России: Малофеев разоблачил план "Навальный и "Новичок"

В прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале эксперты в студии обсудили ситуацию с "отравлением" Алексея Навального и уверениями западных СМИ и политиков в том, что блогер якобы пострадал от боевого яда из той же группы, что и пресловутый "Новичок".

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в прямом эфире выступил с разоблачением, отметив, что теперь, "слава Богу, мы знаем заказчиков". Отвечая на вопрос, кому выгодна ситуация вокруг "отравления" Навального "Новичком", Малофеев указал на тех, "кто сейчас начинает вот эту всю истерию": "Это западные спецслужбы. Отравление делает тот, кому выгодно".

Дело в том, что "Северный поток - 2", отмечает учредитель Царьграда, "это самая известная, понятная, многомиллиардная история, которая сейчас находится в повестке обсуждения (президента США Дональда) Трампа и Германии, России и Германии".

И именно Германия в лице своего правительства отвечает отказом на предложение остановить строительство российского газопровода. И тут приходит заявление об "отравлении" Навального.

"Из бундесвера говорят прямо и конкретно, - обратил внимание Малофеев. - А что такое бундесвер?"

В этот момент ведущий заметил, что "бундесвер - это военная организация, где все в звании от полковника и выше утверждаются в Соединённых Штатах Америки".

Константин Малофеев, продолжая свою мысль, отметил, что в данном случае именно у американцев появляется возможность вместо тактики угроз и дипломатических демаршей использовать информацию о российском блогере из Германии.

"Как вам такое, госпожа Меркель? Как вы на это отреагируете? Что вынуждена говорить Германия на это? - задался вопросами Малофеев, иронично поддев власти ФРГ в том, что теперь те не могут "подвергнуть сомнению вообще всё стратегическое партнерство с американцами, благодаря которому те что хотят, то и делают в бундесвере".

Малофеев также уверен в том, что речь идёт об ударе западных спецслужб не только по России. И обратил внимание на ещё один важнейший момент.

"Настораживает заявление G7 о том, что они все вместе единодушно (осудили "отравление" Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. - Ред.), это может сорвать главное дипломатическое событие этого года - встречу Совета безопасности, к которой президент (России Владимир) Путин призвал в Израиле, - пояснил учредитель Царьграда. - А это уже конструкция будущего всего мира. И вот здесь уже противники Трампа не хотят допустить, чтобы Трамп до выборов успел поучаствовать в таком историческом событии".

Речь идёт и о глобалистских силах, которые действуют против президента США, расшатывают ситуацию в Америке.