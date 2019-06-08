Ударят ли санкции США по экспорту С-400? Вице-премьер Борисов заговорил об опасениях

Есть ли опасения в том, что после американских угроз о введении санкций против покупателей российского ЗРК "С-400" возникнет дефицит среди заказчиков на систему "Триумф", на полях Петербургского международного экономического форума журналисты поинтересовались у вице-премьера Юрия Борисова.

Говоря об этой ситуации, политик дал чёткий и однозначный ответ.

"Пока мы не испытывали особого дефицита в заказчиках", - подчеркнул вице-премьер. - Пока у нас нет никаких опасений, что у нас будет дефицит по экспорту С-400".

Напомним, среди недавних заказчиков российского "Триумфа" - Китай, Индия и Турция. Против Анкары Вашингтон и вовсе уже применил и угрозы, и ультиматумы, и шантаж, добиваясь расторжения сделки с Москвой. Однако Турция проявила твёрдость и не намерена отказываться от приобретения С-400.

Об этом же очевидном давлении Вашингтона на другие страны, напомнил, рассуждая о возможном ударе санкций США по экспорту С-400, и Борисов. Он указал на то, что сегодня "идёт серьезная позиционная борьба".

"Все действуют под нажимом американцев", - цитирует Борисова РИА Новости.