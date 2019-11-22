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Удары будут точными и разрушительными: В США рассказали, как Россия уничтожит американские базы при помощи новых технологий
22 ноября 2019, 21:39 • 64 • В мире
Большую часть своей истории Соединённые Штаты имели роскошь вести войны "дистанционно". Однако это время уходит в прошлое, новые технологии вооружений дадут возможность России, а также Китаю уничтожать американские базы даже на территории США. В войнах будущего американским солдатам будет негде спрятаться или скрыться, а удары по ним будут точными и разрушительными.
На протяжении более 200 лет на континентальной части США не произошла ни одна крупная битва, а прибрежные территории, с тех пор как Япония разнесла Пёрл-Харбор во время Второй мировой войны, не подвергались нападениям. Но всё меняется из-за новых технологий, благодаря чему соперничающие с Америкой Россия и Китай смогут нанести максимально точные и очень сокрушительные удары, пишет Nation News.
Это сейчас у США ещё есть своего рода "иммунитет", позволяющий вести военные действия "по-американски" нагло. Америка может позволить себе нанести массированный удар из таких географически удалённых мест, что американские военные при этом остаются просто неуязвимыми. Для того чтобы вести военные действия в Афганистане, Ливии, Ираке или Сербии, военные США использовали безопасные базы, расположенные вплоть до границ своих врагов.
Однако это время почти ушло. Теперь главные соперничающие державы, достижения которых в таких областях, как авиакосмическая промышленность, кибертехнологии, 3D-печать, весьма впечатляющи, уже могут создавать как ракеты, так и дроны совершенно нового класса.
Они без труда смогут, преодолев огромные расстояния, нанести удар по крупному скоплению войск США. При этом расходы на создание новых видов вооружений значительно ниже, а мощность, напротив, увеличивается раза в два, пишет Майкл Бекли, автор материала, опубликованного изданием Foreign Policy.
И эти технологии постепенно сделают методы ведения войны, привычные для американских военных, напрочь устаревшими, считает журналист. При этом отреагировать оперативно на явные угрозы своих главных противников Вашингтон уже не сможет: американские военные к ним будут просто не готовы.
На большинстве американских баз или очень мало, или вообще нет систем противоракетной обороны и защищённых убежищ. Боевые самолеты и корабли часто стоят под открытым небом рядом друг с другом.
Чтобы исправить ситуацию, пишет Бекли, США, к примеру, могут разместить пусковые установки и боевые беспилотники практически на границах России и Китая, используя территории стран-союзниц как в Прибалтике, так и в Южно-Китайском море. При этом основной упор будет делаться на строительство кораблей, а не ракет.
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