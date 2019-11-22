Удары будут точными и разрушительными: В США рассказали, как Россия уничтожит американские базы при помощи новых технологий

На протяжении более 200 лет на континентальной части США не произошла ни одна крупная битва, а прибрежные территории, с тех пор как Япония разнесла Пёрл-Харбор во время Второй мировой войны, не подвергались нападениям. Но всё меняется из-за новых технологий, благодаря чему соперничающие с Америкой Россия и Китай смогут нанести максимально точные и очень сокрушительные удары, пишет Nation News.

Это сейчас у США ещё есть своего рода "иммунитет", позволяющий вести военные действия "по-американски" нагло. Америка может позволить себе нанести массированный удар из таких географически удалённых мест, что американские военные при этом остаются просто неуязвимыми. Для того чтобы вести военные действия в Афганистане, Ливии, Ираке или Сербии, военные США использовали безопасные базы, расположенные вплоть до границ своих врагов.

Однако это время почти ушло. Теперь главные соперничающие державы, достижения которых в таких областях, как авиакосмическая промышленность, кибертехнологии, 3D-печать, весьма впечатляющи, уже могут создавать как ракеты, так и дроны совершенно нового класса.

Они без труда смогут, преодолев огромные расстояния, нанести удар по крупному скоплению войск США. При этом расходы на создание новых видов вооружений значительно ниже, а мощность, напротив, увеличивается раза в два, пишет Майкл Бекли, автор материала, опубликованного изданием Foreign Policy.

И эти технологии постепенно сделают методы ведения войны, привычные для американских военных, напрочь устаревшими, считает журналист. При этом отреагировать оперативно на явные угрозы своих главных противников Вашингтон уже не сможет: американские военные к ним будут просто не готовы.

На большинстве американских баз или очень мало, или вообще нет систем противоракетной обороны и защищённых убежищ. Боевые самолеты и корабли часто стоят под открытым небом рядом друг с другом.

Чтобы исправить ситуацию, пишет Бекли, США, к примеру, могут разместить пусковые установки и боевые беспилотники практически на границах России и Китая, используя территории стран-союзниц как в Прибалтике, так и в Южно-Китайском море. При этом основной упор будет делаться на строительство кораблей, а не ракет.