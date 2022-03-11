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Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог

11 марта 2022, 00:05  •  107 • Политика
На Украине пожар на территории Харьковского физико-технического института, где, по данным Минобороны России, создавали "грязную ядерную бомбу". "Ударов по нему не было. Заметают следы?" - комментирует политолог Руслан Осташко.
На Украине загорелся Харьковский физико-технический институт, который фигурировал в программе создания украинской грязной ядерной бомбы. В Сети появились кадры пожара.
На видео очень трудно разобрать, что происходит. Кадры, судя по всему, сняты с большого расстояния. Но, похоже, горит там что-то весьма и весьма основательно.
Политолог Руслан Осташко напомнил, что именно в Харьковском физико-техническом институте, по данным Минобороны России, велись исследования по созданию украинской грязной ядерной бомбы.
Ударов по нему не было. Заметают следы?
- задаётся вопросом эксперт.

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