Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог

На Украине пожар на территории Харьковского физико-технического института, где, по данным Минобороны России, создавали "грязную ядерную бомбу". "Ударов по нему не было. Заметают следы?" - комментирует политолог Руслан Осташко.

На Украине загорелся Харьковский физико-технический институт, который фигурировал в программе создания украинской грязной ядерной бомбы. В Сети появились кадры пожара.

На видео очень трудно разобрать, что происходит. Кадры, судя по всему, сняты с большого расстояния. Но, похоже, горит там что-то весьма и весьма основательно.

Политолог Руслан Осташко напомнил, что именно в Харьковском физико-техническом институте, по данным Минобороны России, велись исследования по созданию украинской грязной ядерной бомбы.

Ударов по нему не было. Заметают следы?

- задаётся вопросом эксперт.