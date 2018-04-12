Ударное производство: США намерены потратить $2 млрд на разработку управляемого ракетного оружия

Соединённые Штаты готовы потратить $2 млрд на развитие ракетных технологий. Американские военные планируют усовершенствовать управляемое ракетное оружие, увеличить радиус его действия, а также расширить возможности средств ПВО. Об этом говорится в заявке управления по работе с подрядными организациями армии США, с текстом документа ознакомился RT. В экспертном сообществе отмечают, что Соединённые Штаты не первое десятилетие пытаются увеличить дальность и точность своих ракет, однако на сегодня американские технологии уступают российским.

Соединённые Штаты планируют заняться «разработкой и доработкой технологий производства управляемых ракет», а также авиационных технологий. Соответствующий документ опубликован управлением по работе с подрядными организациями армии США. Эта структура ищет подрядчиков по поручению Пентагона.

«Работы по настоящему подряду включают разработку технологий, которые позволили бы усовершенствовать все процессы, связанные с применением управляемого ракетного оружия, увеличить его радиус действия, расширить зону действия средств ПВО и обеспечить мобильным силам возможность поражать цели на ходу», — говорится в документе.

Как указывается в контракте управления армии США, на разработку таких проектов планируется потратить $2 млрд.

Соглашение с выбранным подрядчиком заключат на десять лет.

Между тем в документе подчёркивается, что иностранные компании, желающие заключить соглашение с американской стороной, могут столкнуться с «ограничениями», которые помешают им «принять участие в данной деятельности».

«Находящиеся в иностранной собственности, под иностранным контролем или подвергающиеся иностранному влиянию компании информируются о том, что к ним могут быть применены обусловленные соображениями безопасности ограничения, которые могут помешать им принять участие в данной деятельности», — говорится в заявке.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot (в центре) на израильской военно-воздушной базе

AFP

© GIL COHEN-MAGEN

«Вбрасывают такие деньги»

Разработка ракетных технологий должна будет помочь Пентагону в выполнении задач как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе, отмечается в документе.

«Цель — привлечь инновационные технологии и стимулировать разработку технологий и опытных образцов, а также передовых производственных методов, необходимых для выполнения задач Министерства обороны в области развития авиации и управляемого ракетного оружия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — подчёркивается в документе.

Начиная с 2000-х гг. в Соединённых Штатах стартовали проекты по ракетам класса «воздух — воздух», «воздух — земля», по зенитно-ракетным комплексам, рассказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков. Предполагалось, что США удастся увеличить как дальность полёта этих ракет, так и их точность. Однако сегодня, отметил он, американские ракеты уступают российским по ряду параметров.

«Американские технологии, например тот же зенитно-ракетный комплекс Patriot, уступает нам по дальности. У него эффективная дальность 100 км обеспечивается только одним условием — если в контуре управления этой ракеты находится самолёт АВАКС, который передаёт ЗРК информацию о том, что к нему приближаются воздушные цели. Без этого ЗРК Patriot работает на дальности до 60 км. Наши С-300, С-400 по этим параметрам опережают его в два-три раза», — подчеркнул Алексей Леонков.

Испытания новой баллистической ракеты «Сармат»

© Скриншот с видео Минобороны России

Заявленная американским агентством сумма $2 млрд, по словам эксперта, говорит о том, что вопрос развития технологии создания ракет стоит для Соединённых Штатов достаточно остро.

«Наши дальние и сверхдальние ракеты, «Калибры», которые демонстрировала наша стратегическая авиация, я уже не говорю про заявление президента России Владимира Путина о том, что у нас есть ракеты с неограниченной дальностью, — всё это заставило их подумать, а что у них есть на самом деле. Они существенно отстали, поэтому сейчас вбрасывают такие деньги», — отметил в разговоре с RT эксперт.

1 марта 2018 года российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. В частности, президент рассказал о возможностях ракетного комплекса «Сармат», который придёт на смену комплексу «Воевода».

«США и Россия сделают всё, чтобы избежать конфликта»

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о возможности военного ответа США на химическую атаку, которую якобы осуществили в городе Думе правительственные войска Сирии. При этом никаких подтверждений причастности властей арабской республики к инциденту Вашингтон не предоставил.

По данным The New York Times, президент США и его советники рассматривают возможность нанесения массированного удара по территории арабской республики. В апреле 2017 года, напомним, Соединённые Штаты выпустили по военной базе в САР более 50 ракет «Томагавк». Сейчас, по данным NYT, в Вашингтоне также рассматривают вариант нанесения именно ракетного, а не авиационного удара.

11 апреля Трамп призвал Россию «приготовиться» в связи с возможным ударом по Сирии, о чём он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, «умные», классные! Нечего иметь дело с животным-душегубом, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!» — написал Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

В ответ на заявление президента США официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что «умные» ракеты американского лидера должны быть направлены против террористов, а не законного правительства Сирии.

«Умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Позже в Белом доме подчеркнули, что Трамп не принял окончательного решения по возможному удару по Сирии.

«Это просто один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять», — сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.

И Россия, и Соединённые Штаты будут делать всё, чтобы избежать военных столкновений в Сирии.

Уверенность в этом выразил бывший советник Госдепартамента Фредерик Хоф.

«Как бывший военный, могу сказать, что каждый раз, когда события начинают развиваться как «бах-бах!», есть риск. Я думаю, что и США, и Россия сделают всё, чтобы избежать прямой конфронтации», — приводит РИА Новости слова экс-советника.