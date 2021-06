Ударная политика: как атаки ВВС США на объекты в Ираке и Сирии могут сказаться на ситуации в регионе • 118 • В мире В ночь на понедельник ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака. По информации Пентагона, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами». В то же время сирийские СМИ сообщают, что в результате погиб один ребёнок, ещё несколько человек пострадали. В Тегеране прокомментировали действия Вашингтона, отметив, что цель США — рост напряжённости в регионе. По мнению экспертов, Соединённые Штаты нарушили международное право. Аналитики отмечают, что нынешняя американская администрация и не планирует сворачивать нелегитимную военную активность на ближневосточном направлении. Самолёты ВВС США AFP © Staff Sgt. Shawn Nickel / US Air Forces Central Command В ночь на 28 июня ВВС США нанесли удары по нескольким объектам на границе Сирии и Ирака. Как говорится в сообщении Пентагона, «действуя согласно распоряжению президента Байдена», американские военные совершиои «оборонительные высокоточные авиаудары по объектам, используемым вооружёнными группами, которые поддерживает Иран». «Данные цели были выбраны, поскольку указанные объекты используются вооружёнными группами, которые поддерживаются Ираном и осуществляют атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против личного состава и объектов США в Ираке. Конкретно целью американских ударов были оперативные объекты и склады оружия в двух точках в Сирии и в одной точке в Ираке, все они расположены вблизи границы между этими двумя странами. Эти объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном вооружённых групп, включая «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада», — отметили в американском оборонном ведомстве. Атака американских ВВС на объекты иракской и сирийской территории готовилась на протяжении долгого времени. Об этом сообщило издание The New York Times. «В Пентагоне на протяжении нескольких недель собирали информацию об объектах и вооружённых организациях, которые их используют», — пишет газета со ссылкой на должностные лица США. По информации издания, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли представили президенту США Джо Байдену варианты атаки ещё в начале прошлой недели. В итоге глава Белого дома одобрил нанесение ударов по трём целям. Здание Пентагона

AFP

© STAFF Право силы При этом в Вашингтоне убеждены, что действия американских ВВС «не противоречат» положениям международного права. «С точки зрения международного права, Соединённые Штаты действовали в рамках своего права на самооборону. Удары были как необходимы для борьбы с угрозой, так и надлежащим образом ограниченными по масштабам», — подчеркивается в сообщении Пентагона. Эксперты не согласны с этой оценкой. Как отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, власти Ирака и Сирии не давали США разрешения на удары по своей территории. «Более того, сирийское правительство категорически против сохраняющегося на территории своей страны американского присутствия, и оно является грубейшим нарушением норм международного права. Но на практике международное право имеет слабое отношение к тем нормам, которыми руководствуется Вашингтон», — пояснил эксперт. Военнослужащие США в Ираке

Reuters

© Thaier Al-Sudani Похожей точки зрения придерживается и профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов. «Ни Дамаск, ни Багдад разрешения на эти удары не давали. И по нормам международного права, Белый дом должен был согласовать эти действия с властями суверенных государств», — пояснил эксперт в комментарии RT. По информации сирийского агентства SANA, в результате авианалёта ВВС США на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор погиб ребёнок, а трое мирных жителей получили ранения. Со ссылкой на местные источники агентство сообщило, что ударам подверглись жилые дома в районе сирийско-иракской границы. В МИД Ирана уже прокомментировали действия Вашингтона. В Тегеране считают, что цель США — рост напряжённости в регионе. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде посоветовал новой администрации США прекратить подобные действия и не вмешиваться во внутренние дела ИРИ. Следует отметить, что действия Белого дома вызвали вопросы и в американском конгрессе. Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн потребовал, чтобы информация об авиаударах была предоставлена законодателям. «Информацию об этих авиаударах нужно незамедлительно представить конгрессу. Если эти удары были нанесены по вооружённым формированиям, которые использовали БПЛА для атак против американского личного состава, то это обычная и оправданная мера самообороны. Но нам нужно узнать больше», — цитирует слова сенатора The New York Times. По словам Владимира Батюка, хотя требование и прозвучало со стороны сенатора-демократа, в целом законодатели от Демпартии в обеих палатах конгресса скорее поддерживают действия Белого дома. «В свою очередь, решение Байдана не одобряют республиканцы. Это связано с партийно-политическим расколом в США, который будет сохраняться в обозримой перспективе», — отметил эксперт. В свою очередь, Александр Вавилов считает, что недовольство некоторых американских законодателей связано исключительно с вопросом распределения властных полномочий. «Конгрессмены просто считают, что действия Белого дома наступают на полномочия законодательной ветви власти, что исполнительная власть должна была согласовать свои шаги с конгрессом», — добавил эксперт. Навязчивое присутствие Это не первый случай, когда конгрессмены реагируют на удары Пентагона по ближневосточным целям. В январе 2020 года конгресс одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа, который занимал тогда пост президента США. Таким образом законодатели ответили на операцию Белого дома, в результате которой был убит иранский военный деятель, генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Удар был нанесён в начале января по пригороду Багдада. Последствия ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии

Reuters

© DigitalGlobe / Courtesy U.S. Department of Defense/Handout В качестве ответа на эти действия американской стороны парламент Ирака принял на экстренном заседании решение о выводе из страны иностранного военного контингента. Документ предписывал правительству Ирака отозвать запрос о военной помощи со стороны международной коалиции для борьбы с «Исламским государством» *, прекратить присутствие иностранных военных сил на иракской территории и обратиться в ООН с жалобой на действия США, нарушающие суверенитет Ирака. Резолюция вступила в силу сразу после голосования. Маловато будет: Разведка США расписалась в собственном бессилии по поводу НЛО Впрочем, на практике принятые решения реализованы не были. Напротив, в начале 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нарастит свой контингент в Ираке с 500 до 4000 человек. Ранее серьёзный международный резонанс вызвали ракетные удары США по Сирии. В апреле 2017 года ВС США выпустили более 50 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Шайрат, расположенной в провинции Хомс. Ракеты были выпущены с двух эсминцев ВМС США в Средиземном море по приказу Дональда Трампа — с момента его инаугурации к тому моменту прошли считанные месяцы. Трамп объяснил своё решение тем, что с этой авиабазы якобы была осуществлена химическая атака в сирийской провинции Идлиб. Преемник Трампа на посту президента США Джо Байден продолжил прежнюю линию американского руководства. Нынешний удар, нанесённый ВВС по сирийским и иракским объектам, — не первая за последнее время подобная атака. В феврале 2021 года США также произвели удары с воздуха по территории Сирии. Как и сейчас, целью атаки, по словам Пентагона, стали поддерживаемые Ираном военизированные группировки. Как отмечают эксперты, и Дональд Трамп, и Джо Байден, а также их предшественник Барак Обама на словах не раз декларировали необходимость сокращения зарубежной военной активности США. Однако на практике все американские лидеры последних лет продолжают линию по наращиванию такой активности, считают аналитики. Потенциально подобные действия США способны спровоцировать новые военные конфликты и только наращивают напряжённость в неспокойном регионе. Военное присутствие США давно превратилось в фактор нестабильности для Ближнего Востока, однако покидать регион американская сторона явно не планирует, добавляют эксперты. «Трамп собирался сократить военное присутствие США на Ближнем Востоке, а также вывести страну из региональных конфликтов. Однако, видимо, в Вашингтоне не всё зависит от мнения президентов — условное «глубинное государство» всё равно вынуждает проводить милитаристскую линию», — считает Владимир Батюк. Джо Байден

Reuters

© Jonathan Ernst/File По мнению эксперта, важную роль играют финансовые интересы целой прослойки американской элиты, которые завязаны на сохранение политики «глобального присутствия» США. «Если Вашингтон пересмотрит этот курс, многие влиятельные люди понесут финансовые потери», — считает аналитик. Эту точку зрения разделяет и Александр Вавилов. «США находятся в Сирии, да и в Ираке, на положении «воришек», поэтому американскую сторону не устроит нормальный порядок в регионе, а лишь тот, который отвечает интересам Вашингтона. И за действиями политиков в этом случае всегда стоят американские финансовые элиты, которые и не позволяют США покинуть регион, а также пересмотреть политику на других направлениях», — подытожил эксперт. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









118 Источник Похожие новости США в напряжении: Одна ракета из России сорвёт все планы по системе ПРО "Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк Бежавший от Крыма Defender встречали зажигательными танцами Мегапроект Эрдогана: Как будет выглядеть канал "Стамбул" Для Босфора начали строить пролив-конкурент «Новая страница развития Турции»: Эрдоган дал старт строительству канала в обход Босфора Новости партнеров