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Ударная десятилетка: Путин собирается решить квартирный вопрос в России

13 июля 2020, 13:25  •  123 • В России

- Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, бороться с тем, что называется малоприятным словом бедность, - президент назвал главные экономические задачи во время заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его проводили по видеосвязи. - Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело.

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ:

- Решить жилищный вопрос. Путин отметил, что у России есть исторический шанс сделать это в обозримом будущем. Для этого нужно снижать стоимость квартир и домов за счет сокращения издержек: «Нужно не упустить этот шанс, над этим надо устойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи»

- Говоря про исторический шанс, вероятно, глава государства вспомнил Хрущева. Генсек планировал, что у советские семьи обзаведутся квартирами к 1980 году. Путин же поручил правительству и Госсовету поставить новые сроки реализации нацпроектов — до 2030 года. Документ должны подготовить в течение трех месяцев.

Путин: У нас есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос.

- Сохранение занятости и доходов граждан. Это президент назвал еще одной важнейшей задачей. Путин напомнил, что во время пандемии государство оказывало помощь россиянам и нашло на это ресурсы;

- Потребовал убрать бюрократию. Особенно в строительстве. В пример привел медицинские центры, которые Минобороны и МЧС возводили за несколько недель;

- Президент призвал продолжить строительство и ремонт дорог. И искать вложения не только из бюджета, но и привлекать других инвесторов;

- Не разбрасываться бюджетными деньгами: «Вы сказали деньги есть, меня это радует с одной стороны. С другой немного настораживает. Мы не должны как сеятель деньги насыпать не понимая какая отдача от этих вложений»

- Не бояться и заниматься цифровизацией экономики. Внедрять ее в медицину, госуслуги, бизнес. Чтобы людям было проще получать помощь от государства: «Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будет болото вокруг нас хлюпать. Здесь нужно двигаться активнее, активнее и ещё раз активнее»

- Дал отчет по смертности от коронавируса. В России на 100 тысяч населения она в разы ниже, чем во многих других странах;

Владимир Путина на первом с начала пандемии совещании с правительством по нацпроектам.

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