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Ударить за Курилы ядерным оружием? Японцы сделали тонкий намёк властям и России

09 августа 2020, 13:50  •  53 • Политика
Японцы сделали тонкий намёк Токио и Москве, предложив ударить по России ядерным оружием за то, что та не возвращает Японии Курильские острова.
Ряд японцев возмутило то, что Россия открыла на Курильских островах новый центр МЧС. Об этом пишет РИА Новости.
Церемония открытия аварийно-спасательного центра состоялась 5 августа на острове Кунашир. Рядом со зданием можно найти памятную плиту с цитатой императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен".
Однако в Японии до сих пор чересчур резко реагируют на любые события на Курильских островах. Местные комментаторы на портале Yahoo News Japan утверждают, что регион должны контролировать японские власти.
Другие утверждают, что политическая линия премьер-министра Синдзо Абэ в отношении России является одним из главных провалов Токио после Второй мировой войны.
"На возврат островов можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействовать в дружественном ключе", - написал один из пользователей под ником IKS.
Некоторые даже уверены, что Японии необходимо ядерное оружие для возвращения островов.
"Нет никаких шансов, что острова вернутся, пока Россию не уничтожит стихийное бедствие", - добавил другой комментатор под ником deu.

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