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Ударить ракетами по российским АЭС: Украинский политолог предложил Киеву "ход конем"

03 ноября 2019, 10:09  •  101 • Политика
Украине нужно разработать ракеты, способные поражать российские АЭС, чтобы вызывать последствия настоящего ядерного взрыва. Об этом заявил в чате издания "Главред" украинский политолог Тарас Загородний.
По его мнению, Киев должен сокращать свою зависимость от Москвы и российских энергоносителей. При этом не следует бояться создавать вооружение и ракеты, в том числе с дальностью 2,5 тыс. км, считает он.
"Два полка таких ракет, штук 200, — это мoщная сила, кoторая пoзволяет нанoсить ущерб Российской Федерации", - фантазирует политолог. По его словам, это будет практически ядерное оружие: одна такая ракета, ударив по атомной станции на территории России, устроит фактически настоящий ядерный взрыв.
Ранее на Украине уже не раз призывали к разработке ракет, способных долететь до Москвы и даже до территории Урала. В сентябре депутат Киевского горсовета Юрий Сиротюк призвал кабмин использовать космические ракеты, снаряженные "динамитом и камушками", чтобы обрушить их на Москву.

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