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Ударить ракетами по АЭС России? О чем говорят громкие заявления украинских "экспертов"

03 ноября 2019, 23:09  •  40 • Политика
Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал угрозы украинского "эксперта", призвавшего Киев готовиться к тактике ракетных ударов по российским АЭС. По его словам, это говорит о серьезном интеллектуальном кризисе в экспертном сообществе Украины.
Бальбек отметил, что украинский политолог всерьез полагает, что российские спутники не зафиксируют выдвижение украинских ракетных дивизионов на позицию выстрела. Не понимает Загородний и того, что после этого ПРО, ПВО и ВКС России будут тут же приведены в полную боевую готовность и не дадут никому возможности запускать ракеты по российской территории "вальяжно, как в тире".
Депутат считает, что Загородний показал себя полным невеждой в вопросах, касающихся применения ракетного оружия. Его слова цитирует РИА Новости.
В сегодняшней агрессивно настроенной Украине подобные "эксперты" нужны, как воздух, отметил парламентарий. По его словам, их задача – поддерживать в обществе "антироссийский градус", мешая налаживанию отношений двух стран.
Что сказал украинский политолог
Ранее украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний призвал Украину создать ракеты средней дальности, способные ударить по российским атомным электростанциям. Об этом Тарас Загородний заявил в чате издания "Главред".
По его мнению, Киев должен сокращать свою зависимость от Москвы и российских энергоносителей. При этом не следует бояться создавать вооружение и ракеты, в том числе с дальностью 2,5 тыс. км, считает он.
"Два полка таких ракет, штук 200, — это мoщная сила, кoторая пoзволяет нанoсить ущерб Российской Федерации", - фантазирует политолог. По его словам, это будет практически ядерное оружие: одна такая ракета, ударив по атомной станции на территории России, устроит фактически настоящий ядерный взрыв.
Ранее на Украине уже не раз призывали к разработке ракет, способных долететь до Москвы и даже до территории Урала. В сентябре депутат Киевского горсовета Юрий Сиротюк призвал кабмин использовать космические ракеты, снаряженные "динамитом и камушками", чтобы обрушить их на Москву.
Польская дурь. Как генерал Скшипчак призывал ударить по России ядерным оружием
В апреле этого года польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о том, что страны Запада якобы готовы ударить по России ядерным оружием. Его слова прокомментировал военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
По его словам, американские, российские и другие мировые теоретики военного дела давно уже пришли к выводу, что первый же ядерный удар России или США приведёт к мировому апокалипсису, пояснил он.
"Все генералы стран, которые обладают ядерным оружием, прекрасно это понимают", — отметил эксперт. Баранец подчеркнул, что Россию не связывают обязательства отказаться от удара возмездия в случае войны альянса против России, однако на удар ядерным оружием ее может подтолкнуть только крайняя необходимость.

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