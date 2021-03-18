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Ударит по Москве за 20 минут: США проведут испытания нового оружия

18 марта 2021, 20:15  •  42 • Политика
США готовятся к лётным испытаниям новой сверхзвуковой ракеты, способной достичь Москвы и Пекина, сообщили британские СМИ. Оружие должно стать предупреждением для России.
США намереваются в скором времени сообщить о появлении гиперзвуковой ракеты, способной превысить скорость звука в 20 раз.
О разработке ракеты собирается в апреле заявить президент США Джо Байден, утверждает 18 марта британский таблоид Express.
По данным СМИ, ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) способна нанести удар по Москве через 20 минут после запуска. А за 30 минут она способна достичь Пекина.
Предполагается, что новое американское оружие будет запускаться со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил США.
В ближайшее время состоятся лётные испытания новой сверхзвуковой ракеты, пишет Express. Ракета разработана в качестве предупреждения для России, утверждают журналисты.

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